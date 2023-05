Querido integrante de “Se Vale” podría llegar a prisión por presunto acoso sexual, esto se sabe

Durante las últimas horas el nombre de “Chuponcito” ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que se dio a conocer que el exintegrante de “Se Vale” podría llegar a prisión tras haber sido denunciado por acoso sexual por su exmanager, Carla Oaxaca y según el periodista Gustavo Adolfo Infante, en caso de que el famoso comediante sea encontrado culpable podría pasar al menos cuatro años en prisión.

Fue durante la última emisión del programa llamado “De Primera Mano” donde Gustavo Adolfo Infante presentó un documento emitido por las autoridades capitalinas en el que se informa que José Alberto Flores Jandete fue vinculado a proceso por presuntamente haber cometido el delito de acoso sexual en contra de su exmanager, quien realizó la denuncia correspondiente en 2020, sin embargo, el comediante interpuso distintos recursos legales para evitar la vinculación a proceso, pero tras la revisión de dicho amparo se determinó que finalmente sí enfrentará a la justicia.

“Lo que me dicen los abogados, la gente que sabe, es que lo van a notificar, lo van a detener, lo van a llevar, lo van a fichar, le van a poner las huellas digitales y lo van a poner como un presunto acosador y después de eso empieza el… yo no sé si esté en la cárcel o no pero sí es culpable que le caiga absolutamente todo el peso de la ley”, expresó Gustavo Adolfo Infante.

Por otra parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante declaró en su programa de YouTube que en caso de que el famoso payasito que saltó a la fama por “Se Vale” sea encontrado culpable del delito de acoso sexual, podría purgar una condena en prisión de entre cuatro y seis años, además de cubrir la reparación del daño que estipulen las autoridades.

"Chuponcito" saltó a la fama gracias a "Se Vale", Foto: Especial

Cabe mencionar que, hasta ahora “Chuponcito” no ha emitido ninguna declaración respecto a esta nueva resolución de las autoridades, por lo que se espera que sea en las siguientes horas cuando salga a ofrecer su postura y las acciones legales que emprenderá para evitar llegar a prisión.

Es importante señalar que la denuncia de Carla Oaxaca no es la única que se realizó en contra del payaso “Chuponcito” pues en 2021 una de sus exparejas también lo acusó por acoso sexual y extorsión, además, una de sus exbailarinas también señaló al comediante por las mismas razones y por si fuera poco el programa “Chisme no like” destapó que la hija del exintegrante de “Se Vale” señaló a su padre de haber acosado a sus amigas.

Chuponcito todavíano se pronuncia respecto a su situación legal. Foto: Especial

Ante estos delicados señalamientos, en junio de 2021 “Chuponcito” realizó un video sin maquillaje en el que negó ser responsable de haber cometido los delitos por los que fue señalado y aseguró ser víctima de ataques para manchar su imagen, no obstante, aseguró que se defendería a toda costa para limpiar su nombre y seguir trabajando como siempre lo ha hecho.

