A Eugenia León la inspiró limpiar en pandemia y así surgió su nuevo disco

En 40 años como cantante, Eugenia León había intentado en varias ocasiones entrar también al mundo de la composición, pero no fue hasta la pandemia que logró hacerlo, aunque fue de una manera graciosa, ya que estaba limpiando su casa cuando la inspiración llegó a ella.

“Durante la pandemia, yo me encargaba de toda la limpieza, recuerdo que estaba barriendo y trapeando y me empezó a surgir la melodía. Le fui dando más forma y de repente noté que estaba componiendo, así que lo grabé en el celular y salió en 10 minutos”, contó.

Así nació la música de Navegar, su primer sencillo. Pero no es la primera vez que la inspiración llega a su mente mientras está haciendo una tarea doméstica, ya que hace unos años cuando la invitaron a cantar a un evento de tango, estaba muy nerviosa porque nunca antes había interpretado un tema de ese género, entonces estaba repasando en su mente la melodía y encontró los tonos y la respiración adecuada, lavando los trastes.

“Me preguntaba cómo le iba a hacer porque no sabía cantar tango, es muy difícil el género. Entonces, creo que tu mente debe concentrarse y deliberar, sin distracciones, porque aunque estaba lavando los trastes, estaba más concentrada en la canción y ahí encontré el ritmo”, recordó entre risas.

Aunque disfrutó mucho trabajar en la composición, el método no la complace del todo.

Eugenia León trabaja en su nuevo disco Esperanza el cual saldrá a la venta en mayo, pero ya lanzó dos sencillos: Navegar y Recuéstate a mi lado, éste último era de la autoría de Marcial Alejandro, quien murió en 2009, y ella había guardado durante todos estos años.

“Marcial fue alguien a quien le canté por muchos años, sin embargo, la última vez que nos vimos para hacer un disco, me mandaba propuestas diferentes a las que habíamos dicho, no sabía por qué, hasta que semanas después falleció. Entonces todo se quedó guardado; ahora que me cambié de casa vi el disco con varias canciones y decidí retomar ésta”, detalló.