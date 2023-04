Andrea García revela por qué no fue al funeral de su papá Andrés García: "Me corren"

Este jueves 6 de abril se realizó el funeral al actor Andrés García, quien perdió la vida tras los problemas de salud que le causó la cirrosis. Algunos famosos como Aracely Arámbula y Rosa Gloria Chagoyán, asistieron a despedirse del que fue su compañero en obras de teatro, producciones de cine y televisión, sin embargo, los grandes ausentes fueron sus hijos, Andrés Jr y Andrea. La artista rompió el silencio y en una breve entrevista reveló los verdaderos motivos que la llevaron a tomar la decisión de no presentarse.

La viuda del histrión, Margarita Portillo abrió las puertas de su casa para que familiares y amigos se despidieran del protagonista de "Pedro Navaja". Al encuentro asistió su hijo Leonardo García acompañado de su mamá Sandra Vale, los cuales dirigieron emotivas palabras para el galán de cine y televisión de los años 80 y 90. En tanto, sus demás hijos no llegaron a darle el último adiós a su papá, por lo que la única que dio declaraciones a los medios de comunicación fue Andrea García.

Andrea García reveló por qué no fue al funeral de su papá

La también actriz, de 47 años, ofreció una entrevista al programa Hoy, en el que agradeció las muestras de cariño por parte del público, así como a los medios de comunicación que le han hecho un homenaje a su padre recordando su vida y obra. "Gracias por respetar estos momentos privados, personales y bendiciones a toda la gente que siempre tuvo sentimientos bonitos y pensamientos positivos para nosotros", manifestó Andrea.

Al preguntarle si viajaría a Acapulco, Guerrero, desde Estados Unidos, para despedirse del cuerpo de su padre, la integrante de "Rica, famosa y latina" destacó que se le complicaba mucho debido a que tenía compromisos con su obra de teatro y previamente, ya había solicitado algunos días para cumplir con otros proyectos. Andrea García resaltó que vive al día y si no acude a trabajar la despiden, por lo que prefirió no ir al funeral.

"No sé si pueda ir la verdad. Desafortunadamente yo vivo al día y si no trabajo no pago la renta y ya yo había perdido permiso para lo de la obra tres días, y si no voy a trabajar me corren, entonces no sé si pueda ir. Voy a hacer todo lo posible, pero no estoy segura de que pueda ir", indicó la actriz, quien como pronosticó no pudo asistir al funeral de Andrés García, con el que lamentablemente no se pudo reconciliar tras sus constantes peleas.

Así se despidió Andrea de su papá Andrés García Foto: Captura de pantalla

La viuda del actor sabía que Andrea García estaba buscado a su papá para hablar con él y terminar con los malos entendidos, no obstante, fue el propio protagonista de "Tú o nadie" quien rechazó ponerse en contacto con ella. En tanto, la artista se encontró con la prensa un día después del fallecimiento de su papá y se mostró muy afectada, pues rompió en llanto al dar sus primeras declaraciones. Sin embargo, ahora se sabe que no asistió a despedirlo, pero sí colocó un mensaje en sus redes sociales en donde lo recordó.

