Andrés García: Leonardo y Andrea por fin hablan de la muerte de su padre: “Se me adelantó”

Personalidades en el mundo del espectáculo y fanáticos han externado sus condolencias ante la muerte del actor Andrés García, pero fueron las declaraciones de sus hijos las más esperadas debido al distanciamiento que existía entre ellos y las mediáticas peleas que protagonizaron. La primera en dar el último adiós fue su hija menor, Andrea, aunque no evitó que su mensaje desatará un gran debate en redes sociales.

Este 4 de abril el mundo del espectáculo se vistió de luto por el fallecimiento de Andrés García, estrella del cine mexicano considerada un símbolo sexual que conquistó el corazón de hermosas mujeres con su atractivo físico, talento y simpatía. Aunque no todo fue éxito para él, pues fuera de los reflectores la relación con sus hijos empeoraba provocando que dejaran de hablarse durante varios años.

Andrés García junto a sus hijos Leonardo y Andrés García Jr. Foto: IG @leonardogarciaof

En días pasados, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que el protagonista de "Pedro Navajas" deseaba como parte de su última voluntad reconciliarse con sus hijos; sin embargo, en recientes declaraciones la esposa del actor, Margarita Portillo, indicó que el único que accedió a ello fue Leonardo, pues en sus últimos días también se negó a ver a su hija menor: "No vino en 10 años a verme y ahora que me estoy muriendo quiere venir”.

"Se me adelantó"

Pese a las declaraciones que existieron por parte de Andrés García contra sus hijos, fue Leonardo quien aseguró que estaba dispuesto a encontrarse una vez más con su padre y para ello había viajado a Acapulco, Guerrero, donde el actor tenía su residencia y el lugar en el que más tarde falleció, pero no tuvo la oportunidad de estar con él una última vez.

"Llegué ayer para verlo, pero se me adelantó. Salí muy temprano, venía directo y me habló mi tía Rosita y me dio la noticia, me quedé en mi casa y esperé para venir aquí y despedirme de él como se debe", dijo el también actor en un encuentro con la prensa retomado por "El Gordo y la Flaca" en donde señaló que en sus últimos momentos su padre ya no podía hablar.

Leonardo García junto a su padre, el actor Andrés García. Foto: IG @leonardogarciaof

Por otra parte, Andrea García compartió un sentido mensaje en redes sociales con el que se despidió de su padre: "Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido. Espero que las playas de Acapulco, que tanto amabas, sean mas hermosas allá arriba. Descansa en paz, papá. Gracias a todos por su apoyo y bendiciones". Sus palabras dividieron opiniones entre quienes la apoyaron y aquellos que la cuestionaron por el distanciamiento que existía entre ellos.

Andrés García Jr no ha dado declaraciones, sin embargo, su hermano Leonardo señaló que no podría asistir al funeral de su padre por motivos de trabajo por el que se encuentra en Estados Unidos. Contrario a ello, Margarita Portillo indicó ante los medios de comunicación que el hijo mayor del actor expresó que no tenía intenciones de reconciliarse con su padre.

