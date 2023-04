Margarita Portillo revela la verdadera razón por la que Andrea y Adres García Jr. no irán al funeral de su padre

La viuda de Andrés García, Margarita Portillo dio sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación y reveló la verdadera razón por la que Andrea y Andrés García Jr. no irán al funeral de su padre, quien falleció este 4 de abril. La pareja del primer actor también dio a conocer qué fue lo que le dijeron los hijos del protagonista de "Pedro Navajas" cuando les pidió reunirse con él, días antes de su muerte.

Después de que este martes confirmara el fallecimiento del galán de cine y televisión a los 81 años de edad, Margarita se encontró con la prensa en el funeral que se realizó en Acapulco, Guerrero. Además de hablar de los últimos momentos junto a la celebridad, Portillo no pudo evitar las preguntas relacionadas con los vástagos del actor, con los que tuvo muchos conflictos. La esposa de García aclaró que fue ella la que convenció a Andrés de reunirse con sus hijos, sin embargo, no todos aceptaron y dio a conocer los motivos.

¿Por qué Andrea y Andrés García Jr. no irán al funeral de su papá?

Después de que los medios reportaran que Leonardo García ya se encuentra en el puerto de Guerrero para acudir al funeral de su padre, Margarita Portillo indicó que no le negará la entrada al actor de 50 años, quien hace algunos meses la culpó de alejarlo de su progenitor. Sin embargo, surgió la duda sobre la presencia de Andrea y Andrés, quienes supuestamente habían adelantado que no podían acudir, la primera por compromisos laborales y el segundo por un viaje a Italia.

En el caso de Andrés García Jr. la viuda del actor aseguró que miente, porque desde que la contacto para que pudiera ir a ver a su padre, éste le indicó que no quería y que le dijo "cosas muy feas", las cuales prefirió omitir. "No voy a decir más. Tanto como ofenderme no, pero se ofende a él más con las cosas que me dijo, pero no tenía intensión de venir a ver a su papá. Y cuando digo cosas feas, (eran) en referencia a su papá", aseguró ante los periodistas Portillo.

Margarita Portillo da sus primeras palabras tras la muerte de Andrés García Foto: Captura de pantalla

Con referencia a Andrea García, la esposa del histrión indicó que fue el propio Andrés García el que no quiso verla, pues cuando estaba a unos días de fallecer, le preguntó si quería hablar con ella y su respuesta fue negativa. Portillo relató que sabía que la única hija del protagonista de "Mujeres engañadas" quería contactar con su padre, pero que él se negó. "Le dije '¿Andrés, quieres hablar con Andrea?, y me dijo 'No', y le dije '¿Por qué?', en su voz débil me dijo '¿Por qué no ha venido a verme en 10 años, y ahora que me estoy muriendo me quiere ver?'", destacó Margarita, quien dijo que la aceptará si va al funeral.

En tanto, sobre Roberto Palazuelos, que se despidió por medio de un mensaje en redes sociales, la viuda de Andrés García indicó que no sabe a detalle sus declaraciones, pero lo calificó como un mentiroso. "Se alejó solito por su propia boca y sus mentiras. Y las cosas que ha estado publicando demuestran la clase de ser humano que es y la clase de mentiroso", señaló demostrando que las cosas no se resolvieron con el ahora fallecido actor.

