Andrés García se quería reconciliar con sus hijos, sólo uno aceptó y murió antes de la reunión

Andrés García estuvo a punto de reconciliarse con uno de sus hijos antes de morir este 4 de abril en su casa de Acapulco, Guerrero, a los 81 años de edad, así lo reveló el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien era muy cercano al histrión. El galán de cine y televisión tuvo problemas con sus tres vástagos, Andrés, Leonardo y Andrea, con los que, de acuerdo al comunicador, ya no pudo reencontrarse debido a su grave estado de salud.

La tarde de este martes 4 de abril, Margarita Portillo, esposa del protagonista de "Pedro Navas", compartió un comunicado en el que confirmó que alrededor de las 3:00 pm el actor perdió la vida tras haber estado grave de salud debido a la cirrosis hepática que padecía. "Andrés García, el amor de mis amores, está descansando al lado de nuestro señor Jesús", fue parte del texto que se compartió en sus redes sociales oficiales, en las que fans, compañeros y amigos del medio artístico han dejado un mensaje de aliento para la ahora viuda y sus hijos.

¿Con cuál de sus hijos se reconcilió Andrés García?

Durante un enlace especial en el programa de Laura Bozzo en Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante compartió con el público que a penas este lunes había hablado con Margarita, quien le dijo que Andrés García quería ver a sus hijos, la esposa del actor se comunicó con los tres, sin embargo, sólo uno de ellos accedió a reencontrarse con su padre, que para ese momento ya estaba delicado, pues desde la semana pasada se había reportado que necesitaba una transfusión de sangre y que su nivel de hemoglobina era bajo.

En tanto, el periodista de espectáculos indicó que la preguntó quién de sus hijos había querido reconciliarse con su padre, sin embargo, Margarita Portillo no dio ningún nombre, ya que prefirió cuidar la identidad de los otros dos que no accedieron a verlo. “Ayer hablé con Margarita. Le dije ‘oye, Margarita y ¿Ya hablaste con los hijos de Andrés?’ y me dijo ‘ya hablé con los tres, Gustavo’ y le digo ‘¿Fueron receptivos? ¿Aceptaron?’ (y me responde) ‘solo uno aceptó y dos no aceptaron’”, destacó Infante.

Andrés García pidió ver a sus hijos en su lecho de muerte Foto: Especial

El titular del programa "De primera Mano" destacó que desconoce quién podría ser, ya que los tres tienen compromisos en diferentes partes, desde otros estados de México hasta Estados Unidos. “¿Quiénes son? No lo sé porque Andrea vive en Los Ángeles, Andresito vive en Miami y Leonardo hace rato estaba en Chilpancingo, ya debe estar llegando a Acapulco en este momento para despedir a su padre, es decir, que no los vio”, indicó Gustavo Adolfo, comentario que provocó que Laura Bozzo se molestara.

La presentadora peruana indicó que conocía al actor, por lo que consideró inaceptable que los hijos de Andrés García no hayan perdonado al actor a pesar de sus complicaciones de salud. “¿Despedir a su padre? A los padres se les despide cuando están en vida ¿Ahora qué va a hacer? ¿A llorar qué? Si este chico no tuvo la valentía de ir. Hagan lo que hagan tus padres, son tus padres, y nosotros tenemos la obligación de perdonarlos”, destacó.

El actor tuvo complicaciones de salud por la cirrosis hepática Foto: Especial

