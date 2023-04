Andrés García: esto es lo que se sabe de Michelle, la cuarta y poco conocida hija del actor

Andrés García tiene cuatro hijos FB/andresgarciatvoficial

Aunque los seguidores y el público saben que Andrés García tiene tres hijos que al igual que él siguieron sus pasos en la farándula, antes de morir el galán del cine dio a conocer algo que pocos sabían e incluso confesó que para él también fue una sorpresa enterarse, la gran noticia del originario de Republica Dominicana fue que tuvo una cuarta hija.

Andrés García quien murió este martes 4 de abril en Acapulco, Guerrero víctima de cirrosis, una enfermedad que derivó otras afectaciones, fue conocido por distintos papeles que llevó a cabo en el género “cine de ficheras”, también participó en varias telenovelas y su imagen de galán fue lo que cautivó a millones de personas que estuvieron al pendiente desde el inicio hasta el final de su carrera.

El protagonista de “Pedro Navajas” tuvo relaciones sexuales con miles de mujeres, en una ocasión se llegó a decir que fueron mil 600, de estos actos íntimos nació Michelle, quien hasta hace algunos años supo de su existencia, aseguró que su hija está en Republica Dominicana y que no está dentro del ojo público.

Presuntamente al igual que ocurre con Andrea, Leonardo y Andrés tampoco mantuvo una relación muy cercana con su padre, y García mencionó que Michelle sólo lo contactaba en algunos momentos y que ella tiene hijos, también añadió que supo de su existencia cuando ya estaba grande.

“Arena yo me vengo enterando que existe cuando ya tenía 36 años, porque luego las mamás les pasan algo raro al tener un hijo de una persona famosa porque creen que uno se los va quitar”, dijo el cantante (…) la he visto dos o tres veces”, reveló sobre su hija de la cual no sé conoce el rostro.