Andrés García: esta fue la última voluntad del galán de cine, ¿la cumplirán sus hijos?

El pasado martes 4 de abril, el mundo de la farándula se vistió de luto después de que se confirmara la muerte de Andrés García, considerado por muchos como una de las grandes figuras del espectáculo gracias a la gran trayectoria que tuvo como actor de películas, teatro y televisión.

Después de una intensa lucha contra la cirrosis, el primer actor perdió la vida en su casa en Acapulco en el estado de Guerrero. Su esposa, Margarita Portillo confesó que se fue en paz e intentando arreglar su situación con sus tres hijos, situación que lamentablemente no ocurrió.

Este día, en pleno funeral de la "leyenda" del Cine de Ficheras se dio a conocer cuál fue su última voluntad en vida, la cual cumplirían en las próximas horas sus familiares y amigos o al menos así lo indican los primeros reportes de la industria del espectáculo.

Foto: Especial

Andrés García: la última voluntad del primer actor

Este miércoles 5 de abril, en pleno funeral de Andrés García, se dieron a conocer importantes detalles sobre el último adiós del galán de "El privilegio de amar", "El pantera" y "Velo de novia", los cuales incluyen su última voluntad en vida.

De acuerdo con el reportero de "Venga La Alegría", Gabriel Cuevas, los restos de Andrés García serían velados hasta la tarde de este 5 de abril. A las 15:00 horas habría una misa de cuerpo presente. Los restos del galán de televisión serían cremados mañana jueves 6 de abril.

El reporte indica que la última voluntad de Andrés García fue que sus cenizas fueran esparcidas en el mar de Acapulco en el estado de Guerrero, lugar en el que pasó sus últimos años con vida en una lujosa mansión que contaba con todas las comodidades.

Andrés García: ¿sus hijos irán a su funeral?

En entrevista con el matutino de TV Azteca, Margarita Portillo, viuda de Andrés García, dijo que no sabe si los hijos del actor irán a darle el último adiós. Aseguró que solo uno le dijo que no iría, pero prefirió no destapar el nombre. Cabe recordar que el galán de cine no tenía la mejor de las relaciones con sus tres hijos: Leonardo, Andrés y Andrea.

SIGUE LEYENDO

Mía Rubín: desde Londres, la hija de Andrea Legarreta conquista con ajustado look

Yanet García sube la temperatura con un sensual y arriesgado body