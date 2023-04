BLACKPINK no cancela sus conciertos en México, pero sus fans temen por su salud

Luego de que se rumoró que BLACKPINK podría cancelar sus conciertos en la Ciudad de México, la agencia de las chicas, conocida como YG Entertainment, confirmó que sus shows programados para el próximo 26 y 27 de abril en el Foro Sol siguen en pie y los fans mexicanos no deben preocuparse.

Sin embargo, la presentación de las chicas en la Casa Blanca no ha quedado descartada, por lo que la girlband podría presentarse junto a Lady Gaga el próximo mes, aunque no en la fecha que se tenía programado.

¿BLACKPINK se presentará con Lady Gaga?

Según medios locales, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, fue quien sugirió una actuación conjunta entre Lady Gaga y la banda de K-Pop. Sin embargo, la agencia de la girlband no fue notificada de esta invitación hasta hace poco, por lo que no planean cancelar sus conciertos en la CDMX.

De hecho, el director de la oficina de seguridad nacional de Corea del Sur, quien no informó sobre la invitación de BLACKPINK a la cena y actuación en la Casa Blanca, fue despedido, ya que se trataba de un evento importante.

Hasta el momento no se ha confirmado la participación de BLACKPINK en el evento que se realizará en la Casa Blanca, pero aún hay posibilidad de que se presenten después de su aparición en el festival de música Coachella o después de sus dos fechas en el Foro Sol en la Ciudad de México.

Los conciertos en CDMX no se cancelan. (Crédito: Facebook / BLACKPINK)

¿Por qué los BLINKS temen por su salud?

Aunque ver a BLACKPINK presentarse junto a Lady Gaga es el sueño de muchos BLINKS, lo cierto es que también se encuentran preocupados por la salud de las chicas, pues temen que al tener tantos vuelos y compromisos en su agenda sea muy cansado para ellas.

"YG piensa primero en tus artistas, toma en cuenta su opinión y su salud por favor", "No sé, pero no me da buena espina nada, para empezar el cambio de altura, y después lo ajetreado, sinceramente me parece una falta de respeto para BLINK México" y "Ok, entonces me da a entender que la cena es otro día, no el 26/27 de abril, si no se superponen las flechas", fueron algunas de las reacciones de los BLINKS.

Las chicas visitarán México por primera vez en abril. (Crédito: Facebook / BLACKPINK)

SIGUE LEYENDO:

El diseñador mexicano que enamoró a BLACKPINK revela cómo hace la ropa de las chicas

Jisoo de BLACKPINK es discriminada en Filipinas, pero los BLINKS la defienden

Lisa y Jennie de BLACKPINK podrían formar la primera subunidad de la girlband

PAL