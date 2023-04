Vadhir Derbez confiesa cuando estuvo en la cárcel por manejar como Paul Walker

En repetidas ocasiones Vadhir Derbez ha confesado su pasión por las aventuras extremas. Con el pensamiento de hazlo hoy y no te arrepientas, es como el actor e integrante de la Dinastía Derbez vive cada experiencia más allá de las cámaras. Esto mismo fue lo que le llevó hace tiempo a tener un accidente en Jamaica mientras volaba y estaba con su familia grabando la serie de TV, algo que le hizo comprender la fragilidad de su vida.

Por lo mismo, fue que recientemente reveló que alguna vez estuvo en la cárcel, en Estados Unidos, debido a una serie de acciones incorrectas que derivaron en su detención, todo por conducir de forma impropia y en exceso de velocidad, tal cual si fuera un personaje de "Rápido y Furioso" y quisiera asemejarse a Paul Walker.

Definida por él mismo como una situación "loquísima", fue que Vadhir platicó en el programa La Caminera que estuvo en la cárcel de Estados Unidos por manejar a exceso de velocidad.

En esa charla, Derbez confesó que manejaba junto a su entonces pareja ya que estaban en una cita romántica. Luego de esto, se vio rodeado por varios policías de Florida que lo detuvieron por conducir a exceso de velocidad. Ya con infracción, los oficiales prosiguieron a pedir una grúa que se llevó el auto y, por ende, su pareja debió quedarse varada en la carretera.

Según recordó, lo sucedido pasó un domingo, lo cual dificultó que un juez revisara su caso, así que no le quedó de otra que pasar una noche en la cárcel para luego pagar su multa y salir en libertad.

“Estuve en la cárcel. Estaba chavito en Miami y me encantaba manejar como Paul Walker. Manejo como loco, nada muy loco, pero allá son más estrictos. Los policías no tienen nada qué hacer y me paran... tuve que dormir ahí”, recordó el actor.