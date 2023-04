Federica Quijano revela que sí tuvo problemas con perritos y explica lo que realmente pasó tras acusaciones de Consuelo Duval

La tarde de este jueves 27 de abril, la diputada e integrante del grupo pop de los 90’s “Kabah”, Federica “Kika” Quijano , compartió en sus redes sociales una fotografía en la que posa con una cachorrita en donde expresó ser tan feliz por tenerla a su lado pues siempre había querido un perro de esa raza.

Luego de exponer su felicidad, fanáticos y amigos de la cantante la felicitaron, sin embargo, entre los comentarios se puede leer el de Consuelo Duval en el cual la actriz y comediante decidió exhibir a Federica Quijano asegurando que supuestamente la cantante abandonó a un perrito luego de haberla mordido, ante esto, la integrante de Kabah reveló lo que sucedió en verdad.

Federica Quijano rompe el silencio

Luego del comentario tan controversial de Consuelo Duval en la publicación de “Kika”, es la misma cantante quien decidió hablar al respecto y terminar con especulaciones sobre su relación con los perritos.

Durante la entrevista, Federica Quijano se dijo sorprendida pues asegura no tiene el conocimiento del por qué Consuelo Duval habría hecho el comentario, pues además la cantante asegura que considera a la actriz su amiga y es alguien a quien quiere mucho.

“Normalmente me valen los comentarios. Pero en este caso, me sacó muchísimo de onda pero muchísimo porque a Consuelo yo la quiero. Leo su mensaje y dije ‘¿de qué me habla?’ O sea, le mandé un mensaje en insta y le dije qué onda. Me da muchísimo coraje”, dijo Federica

Así mismo, Federica contó en dicha plática que si hay alguien que ama y se preocupa por los perritos y animales es ella pues siempre ha rescatado perros por lo que se le hace injusta la acusación que Duval hizo en contra de ella.

Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, Federica reveló que, aunque efectivamente sí ha tenido algunos problemas con perros, la cantante los ha resuelto a través de fundaciones y asociaciones que ayudan a los animales.

“Te voy a explicar de dónde viene todo esto, rescatamos con mascotas Coyoacán a una pitbull… y entre todos en la fundación pagamos para que la pudieran hospitalizar y demás, entonces dijo Marcela ‘¿quién se la queda?’, dije yo me la quedó y la sigo cuidado…me la lleve a la casa…ya que estaba grande, atacó a ‘fénix’ mi perro y dije no…”, contó Federica Quijano

Además “Kika” aseguró que luego de este ataque, su perro “Fenix” volvió a ser mordido por la Pitbull debido a esto perdió una de sus patitas, esto orilló a la cantante a dar en adopción al otro perrito y aunque muchos le pedían que la sacrificara esto para la integrante de “Kabah” no era opción viable.

Fue entonces que una de sus conocidas se ofreció a adoptar a aquella pitbull y ahora, Federica sabe que la perrita está en buenas manos, y que tiene una gran vida.

Además la cantante, asegura que no es la primera vez que rescata perritos, pero por obvias razones no puede quedarse con todos los animales que ayuda, por lo que siempre los lleva a la “School-can” a que los adiestren y posteriormente darlos en adopción.

Finalmente, Federica asegura que está muy indignada tras las declaraciones de Consuelo Duval pues la actriz no sabe exactamente todo lo que ella hace por rescatar animales y darles una segunda oportunidad de vida, debido a esto, “Kika” no descarta la posibilidad de de demandar a la actriz or difamación, sin embargo, tomar acciones legales en contra de su amiga sería complicado.

