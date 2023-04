En trusa y borrachos, así anuncia Eduin Caz y Grupo Firme su nueva colaboración con 6ix9ine

Este viernes 28 de abril, Grupo Firme lanzará un nuevo tema musical, en colaboración con el famoso rapero Tekashi 6ix9ine, con quién recientemente compartieron el escenario durante uno de sus shows en Florida.

Hasta la redacción de esta nota, no se ha revelado el título de dicha canción, misma que ha causado gran emoción a los seguidores de Eduin Caz y Grupo Firme, así como a colegas de la agrupación quienes reconocen el gran trabajo que han hecho para llevar al regional mexicano.

Fue por medio de sus redes sociales que tanto Eduin Caz como el rapero 6ix9ine compartieron un video en donde ambos anuncian el próximo estreno de la colaboración que grabaron recientemente.

El tema fue grabado en español, o por lo menos es el fragmento que brevemente cantan en el video antes mencionado, en donde se les ve a los integrantes de Grupo Firme en calzones tipo trusa y tomando en una alberca junto con 6ix9ine.

“¿Cuántas veces te he texteado, cuántas veces te he llamado y no has contestado?...y ahora qué hago y el olvido pa’ cuándo, si me haces falta…”, cantan en el video