Aleida Núñez rompió el silencio sobre las duras acusaciones de perjudicar a Pepe Gámez

Aleida Nuñez está pasando uno de los peores momentos culpa de los hater en las redes sociales. Es que su fugaz romane con Pepe Gámez hizo (según los fans) que el actor fuera muy criticado y por eso se vio truncado con la pronta eliminación de la actriz mexicana en el reality Show que emite Telemundo.

Aunque era el claro ganador para una parte de la audiencia, Pepe Gámez terminó alzándose el pasado lunes con el tercer lugar de la competencia. En las redes sociales no han faltado quienes han señalado a la actriz como la culpable de que el actor no ganara. La también cantante se ha visto obligada a desactivar los comentarios de sus publicaciones en redes.

Aleida Núñez. Fuente: Instagram @aleidanunez

El descargo de Aleida Nuñez sobre lo sucedido con Pepe Gámez

Aleida Núñez se pronunció al respecto desde su cuenta de Instagram, donde puede presumir de tener cuatro millones de seguidores: "A pesar de los golpes y la maldad que hay en la vida, en mi corazón jamás existirá el resentimiento y la venganza. Mi intención jamás será perjudicar a nadie, solo les deseo mucho amor y bendiciones", escribió la actriz.

En ese mismo tono, Pepe Gámez dijo en sus redes: "Yo estoy seguro 100% que ella no me perjudicó de ninguna manera, estoy también consciente que a lo mejor al público a algunos no les pareció la relación. Pues yo estaba ahí por ellos. El público era mi elemento más importante y respeto todas las opiniones, respeto a la gente que no le haya gustado", dejó claro.

Aleida Núñez. Fuente: Instagram @aleidanunez

Para finalizar, Aleida Núñez finalizó su mensaje agradeciendo a todas las cuentas de Instagram que la han apoyado "incondicionalmente", sin olvidarse "por supuesto" del "cariño" de sus seguidores que han estado con ella a lo largo de toda su carrera artística. Esperemos que toda esta gran confusión termine con el odio hacia la mexicana.

