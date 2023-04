BLACKPINK: El fenómeno K-Pop iluminó de rosa el Foro Sol

En punto de las 21:22 horas, BLACKPINK arrancó su concierto que forma Parte de la gira “Born Pink", ante más de 60 mil fanáticos. La noche del miércoles se convirtieron en el primer acto K-Pop en presentarse en el Foro Sol, con una marea rosada que coreó más de 20 canciones de su repertorio musical como "How you like that", "Pretty Savage", "Whistle", "Lovesick girls", "Kill this love", "Pink Venom" y "Playing with fire" acompañadas de una banda completamente en vivo.

Las idols se presentaron con un 'hola' y su nombre completamente en español, Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa saludaron por primera vez a sus fans mexicanos que esperaron casi siete años para verlas, desde su debut en 2016, siendo la primera noche de las dos fechas que ofrecen en México.

Con conjuntos rosas y tonos dorados, las integrantes de la girlband surcoreana salieron al escenario ante la euforia de sus fans, en mayoría mujeres, de todas las edades, quienes comenzaron a cantar y bailar las canciones de su primer segmento musical, el cual constó de 5 temas, para dar paso a un video intermedio.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar cuando el grupo expresó su amor con el clásico "Te amo", pues quedaron enamoradas de la energía de nuestro país. Además de sus presentaciones grupales, BLINK disfrutó de los performances en solitario de cada integrante, los cuales fueron acompañados de juegos de luces, organizados por los fans, en color rojo, azul, blanco y amarillo al ritmo de 'Flower', 'You and me', 'On the ground' y 'Money'.

Al grito de "Vamos México", BLACKPINK dio inició al último segmento de su concierto tras una hora y media exacta en total de su show musical.

BLACKPINK realizó una muestra de sus mejores coreografías a lo largo de todo el show y lograron citar a fans de varias partes de la república y otros países como Costa Rica, Chile y Colombia, también incluidos los fanboys. Al cierre, BLACKPINK se despidió con "Forever Young", dando fin a la primera noche con lleno total en México.

