Anahí se confirma como la más bella de RBD en ceñido look de corsé y plumas

Anahí una vez más causó furor en las redes sociales con su look perfecto para presumir su curvilínea silueta y mini cintura. En un video que circula en diversas plataformas digitales como Instagram Twitter y TikTok, se observa a la guapa cantante luciendo un ceñido look de corsé y plumas en color negro con el que se confirmó como la más bella de RBD y dio clases de estilo a sus 39 años.

La famosa actriz, modelo, compositora y empresaria, como se lee en algunas biografías, inició su carrera en el programa infantil "Chiquilladas" a la edad de dos años, y aunque hizo una gran cantidad de telenovelas en su adolescencia, fue en el 2004 cuando logró fama internacional con el papel de Mía Colucci en "Rebelde", proyecto del que se formó el grupo musical RBD, al lado de Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Poncho Herrera.

Anahí conquista con ceñido corsé y plumas

La madre de dos hijos y esposa del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, tiene 39 años y es considerada como una de las mujeres más hermosas del medio del espectáculo, y también una de las celebridades que presume cuerpazo, lo que dejó demostrado en las recientes imágenes que circulan en las plataformas digitales acumulando miles de "me gusta" y cientos de comentarios.

Las páginas de fans de RBD han sido las encargadas de replicar decenas de veces los videos en los que se puede ver a Anahí posando con un look negro de impacto. En las imágenes se observa a la cantante y actriz luciendo su pequeña cintura en un look muy ceñido de corsé negro con decorado de plumas en la parte superior, pieza que combinó con pantalones en el mismo tono que también tiene como decorado algunos apliques.

El outfit de la famosa artista ha causado sensación, pero sin duda lo que ha generado más comentarios es la pequeña cintura que se le ve, pues mientras muchos se han mostrado encantados con su curvilínea silueta, algunos otros de sus fanáticos se han mostrado preocupados por su salud, pues aseguran que está muy delgada.

"Todos piensan que esta cintura es hermosa y confieso que me preocupa", "Preocupado por ella", "Demasiado flaca", "Amiga sabes que una vez tuvo anorexia verdad", "¿Dónde están los órganos?", "De verdad me está preocupando la figura de Anahí", "Siempre cuídate y te admiramos mucho" y "Mirando su historial médico, no veo nada normal allí", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Actualmente la intérprete se prepara, junto a sus compañeros de RBD para el "Soy Rebelde Tour 2023", una serie de conciertos que se realizarán de agosto a diciembre de este 2023, cerrando con presentaciones en México, sin embargo, la agrupación también ha recibido críticas, pues los fans de Sudamérica han mostrado su descontento al no estar incluidos en los esperados shows.

