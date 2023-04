Anahí como nunca antes posa desde la nieve y rinde el mayor homenaje a Mía Colucci

Dentro de la cultura de habla hispana, una de las producciones más exitosas de todos los tiempos es la emitida en 2004 “Rebelde”, misma que seguía la vida de un grupo de amigos pertenecientes a una escuela de élite, quienes debían enfrentar los desafíos de la mayoría de edad, la competencia entre ellos y los desafíos del amor mientras trabajan por alcanzar su sueño de triunfar en la música.

Es dentro de esta oleada de éxito que no resulta difícil creer que casi 20 años después este amado elenco tendrá un reencuentro, pues no sólo se trató de un producto de entretenimiento audiovisual, sino que también generó una fuerte oleada de fanatismo musical.

Debido al éxito que generó esta telenovela emitida hace 19 años, ahora RBD logró agotar los boletos de los conciertos de su próximo tour, “Soy Rebelde”, el cual contará con la participación de Maite Perroni, Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez, lo cual ha alegrado a sus cientos de miles de fans, quienes temieron que la gira se cancelara debido al anuncio del embarazo de Maite, no fue así.

La famosa hace homenaje a Mía Colucci

Precisamente bajo el furor dentro de la fiebre RBD ahora una de las caras más famosas de este movimiento ha causado revolución en Internet luego de que publicó una sesión fotográfica en un peculiar escenario, pues el spot elegido fue un bosque cubierto de nieve, hablamos de Anahí, quien a pocos meses de que inicie la exitosa gira ha rendido homenaje a su emblemático personaje de Mía Colucci dentro de la emblemática serie.

Fue por medio de sus redes sociales, específicamente a través de Instagram, que la famosa compartió una fotografía en adelanto a una sesión fotográfica en la que aparece usando un corset que fusiona con un llamativo sombrero color rosa, unos guantes largos, pantalón plateado y botas blancas.

A pesar de que la cantante, modelo y actriz no dijo nada respecto a este look, lo cierto es que fue cuestión de segundos para que sus fans reaccionan a este look y lo comparan de inmediato con el atuendo que la famosa porta en el video de la canción “Sálvame”, la cual se ha convertido en uno de los más grandes éxitos e incluso un himno entorno a los “Rebeldes”.

