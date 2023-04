VIDEO | Belinda abraza a fan triste durante su concierto: “¿Por qué llora, señor? No me asuste”

Belinda sigue sumando éxitos a su carrera como cantante y se ha ganado el corazón del público por su talento, belleza y simpatía que demuestra fuera de los reflectores y sobre el escenario. Tal y como sucedió en su más reciente concierto en México, donde notó la tristeza en uno de los fanáticos y no dudó en hacer una pausa a su presentación para abrazarlo.

La intérprete de "Luz sin gravedad" se ha mostrado cercana a sus fans en más de una ocasión durante sus conciertos y, pese al incidente ocurrido hace un mes en Guanajuato en el que la cantante resultó lastimada cuando un fan subió al escenario para abrazarla, no ha perdido el ánimo para interactuar con los asistentes y así lo dejó ver en su más reciente presentación.

Fue durante su concierto en la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes que Belinda notó entre el público a un sujeto que lucía triste y no dudó en hacer una pausa para preguntarle cómo se sentía. Luego de ello bajó del escenario para darle un abrazo mientras interpretaba “Vivir”, pero entre empujones del público sólo pudo tocarle el hombro.

“¿Por qué llora, señor? ¿Está llorando o se está riendo? Es que no entiendo esa expresión, ¿está feliz o qué pasa, hombre? No me asuste, ¿qué le pasa?, ¿está feliz, verdad? Ahorita voy a bajar a darle un abrazo, ¿ok? Quédese ahí”, se escucha a la cantante en el clip compartido por la cuenta "Entre famosos mx" en Instagram.

Muestras de cariño a Belinda

Esta no fue la única muestra de cariño que recibió la voz de “Bella traición” durante su concierto en Aguascalientes, pues una fanática le llevó un “ramo de flores buchón” con rosas rosas y blancas por el que la también actriz de mostró emocionada y aseguró ser el más bonito que ha recibido.

Aunque Belinda no fue la única que recibió muestras de cariño de sus fans, pues la protagonista de “Bienvenidos a Edén” también tuvo un gesto de cariño con aquellos que estuvieron formados desde una noche antes para obtener un lugar cerca del escenario.

A través de redes sociales, una de sus fans compartió una fotografía en la que señala que la cantante les hizo llegar botellas de agua debido al intenso calor y las horas que permanecieron formados.

