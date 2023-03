VIDEO FUERTE | Un fan sube al escenario y lastima a Belinda

Este lunes 27 de marzo, la famosa cantante, Belinda se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de que fuera publicado un video que muestra el momento exacto en el que uno de sus fans sube al escenario y se lanza contra ella, provocando incertidumbre sobre lo que realmente sucedía.

A sus 33 años de edad, la intérprete se ha consagrado como una de las grandes figuras de la música, por lo que prácticamente todo lo que dice o hace se vuelve viral a los pocos minutos. Fue precisamente esto lo que ocurrió hace unos minutos con los momentos de angustia que vivió.

En redes sociales circula el video que muestra a Belinda en su presentación que tuvo en la Feria de las Fresas en León en el estado de Guanajuato. De un momento a otro se alcanza a ver que un fan, en aparente estado de ebriedad, interrumpe la presentación y se lanza contra la cantante.

A pesar de que casi la tira, la intérprete de "Amor a primera vista" y "Ángel" le pidió a su seguidor que se tranquilizara para evitar que el personal de seguridad lo retirara del evento. Los fans celebraron que la cantante haya reaccionado de esa manera.

En otro video vemos que Belinda le pide al público que le pase una bebida al hombre que subió al escenario y destapó que estaba bajo el efecto de las bebidas alcohólicas.

Horas después de lo sucedido, Belinda, una de las cantantes más famosas en todo México, compartió un mensaje en la que detalló que la persona que se subió al escenario casi la tira y la lastimó. Apuntó que tiene un fuerte dolor en la espalda ocasionado por la forma en la que su seguidor se lanzó contra ella.

"En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda", escribió la cantante.