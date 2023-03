La Bebeshita y su atrevida foto con un pequeño bikini, ideal para las vacaciones

Hace unas horas, la guapa influencer, Daniela Alex, mejor conocida en la industria como "La Bebeshita", se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir una fotografía en la que posó con un colorido bikini que resaltó su envidiable figura.

Después de brillar como conductora en "Venga La Alegría Fin de Semana" y como participante en "MasterChef Celebrity", "La Bebeshita" se convirtió en una de las grandes referentes en la industria del entretenimiento, por lo que prácticamente todo lo que sube se vuelve viral a los pocos minutos.

Fue precisamente esto lo que sucedió hace uno momentos después de que la influencer subiera una fotografía con la que demostró que tiene una de las mejores figuras en la farándula y así se lo hicieron saber sus fans, quienes se rindieron ante su belleza.

Foto: Especial

La Bebeshita impone moda en microbikini

Hace unos momentos, ante sus más de tres millones de seguidores en Instagram, "La Bebeshita" demostró la verdadera razón por la que es una de las favoritas en las redes sociales al compartir una fotografía posando al borde la piscina con un look que dejó poco o nada a la imaginación.

En la imagen vemos a la estrella del programa "Enamorándonos" miras fijamente a la cámaras mientras luce su figura con un colorido look que dejó al descubierto gran parte de su figura. Los internautas coincidieron en que sus curvas son de las más espectaculares en la industria.

Como se esperaba, la reciente publicación de "La Bebeshita" no pasó desapercibida para nadie alcanzando, a los pocos minutos, más de 20 mil "me gusta" y un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks que le quedan a la perfección.

Foto: Instagram/@bebeshitadany

La Bebeshita y su salida de VLA Fin de Semana

Hace unos meses, Daniela Alexis se robó todos los reflectores en la industria de la farándula después de confirmar su salida del programa matutino "Venga La Alegría Fin de Semana", una de las transmisiones más exitosas de TV Azteca.

A pesar de que era una de las conductoras favoritas de la transmisión, "La Bebeshita" dejó de formar parte de la transmisión, pero se mantiene cercana a sus seguidores con cada una de las publicaciones que sube en sus redes sociales.

