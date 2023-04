Cazzu y Nodal serán papás, esto fue lo que le mandó decir Lupillo Rivera a su ex rival de amores

El pasado 15 de abril, Cazzu y Christian Nodal confirmaron que se encuentran esperando a su primer hijo, la noticia la dieron por separados cada uno con su público y en su país, pues la trapera argentina lo hizo en la Movistar Arena ante miles de personas, mismas que se quedaron con la boca abierta al ver el crecido vientre de la intérprete de Peliculeo.

Por su parte, Christian Nodal hizo el anuncio mientras se presentó en el Palenque de la Feria de Aguascalientes, y ahí reveló que ya no es un “papacito” sino que ahora será “papá” pues su novia esta embarazada, ante esta noticia, Lupillo Rivera envió un mensaje a quien fuera su rival de amores.

¿Qué le dijo Lupillo Rivera a Nodal?

Fue durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, que Lupillo Rivera platicó con algunos reporteros, ahí fue cuestionado sobre la paternidad de Christian Nodal con quien hace algunos años tuvo un fuerte encontronazo por Belinda quien es exnovia de ambos.

Lupillo Rivera, no tuvo muchas palabras para Nodal, sin embargo, “El Toro del Corrido” envió felicitaciones no solo a su colega sino también a Cazzu, la pareja del sonorense.

“La vida es muy bonita, muy hermosa yo no puedo darle un consejo, él es un hombre hecho y derecho y que bueno que ya que siga la onda y que siga creciendo su familia ¿no?, yo solo lo que puedo hacer es desear lo mejor como siempre lo hemos hecho, tanto a él como a su pareja felicidades”, dijo Lupillo Rivera para Univisión

Así fue la pelea de Lupillo y Nodal

Cabe señalar que Lupillo Rivera ha hablado en varias ocasiones de Christian Nodal luego que éste terminara su compromiso matrimonial con Belinda, incluso “El toro del Corrido” no negó la posibilidad de algún día colaborar con el sonorense a pesar del problema que tuvieron hace algunos años.

Y es que, Lupillo y Nodal protagonizaron una guerra de declaraciones hace unos años cuando el intérprete de “Aquí Abajo” estuvo a punto de casarse con Belinda y llamó “puerco” al hermano de Jenni Rivera por lo que éste se dejó llevar por el enojo y contestó de manera machista: “No hay pedo, este vato y yo sabemos que yo comí primero de la mesa”.

Dicha respuesta provocó mucha polémica y mientras algunos apoyaron a Lupillo otros más lo criticaron pues aseguran que esa respuesta no es de caballeros ya que la disputa era entre los cantantes y no tenían por qué involucrar a Belinda.

Belinda también habló del embarazo de Cazzu

Por otra parte, a quien también cuestionaron sobre la próxima paternidad de Nodal fue a Belinda, pues la cantante fue el gran amor del sonorense y con estuvo a punto de llegar al altar

Ante los cuestionamientos de la prensa, Belinda aseguró que un bebé siempre es una bendición y aunque no envió ningún tipo de mensaje a su ex prometido ni a la nueva pareja de éste, pidió a la prensa ya no la cuestionen más por ellos pues por respeto a la nueva familia y al bebé que viene en camino ya no dará más declaraciones sobre su pasado.

