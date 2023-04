Richie O’Farrill: así reaccionaron Chumel Torres y Diego Alfaro ante el polémico live del comediante

La madrugada del lunes 24 de abril, Richie O’Farrill paralizó a toda la industria del stand up en México debido a que realizó una transmisión en vivo en la que destapó una gran cantidad de polémicas y oscuros secretos que dejaron mal parados a más de un comediante, así como a personas allegadas a su gremio y más allá de sus revelaciones “El Master del Caos” causó una gran preocupación entre sus fans y amigos pues aseguraban que estaba teniendo una especie de crisis psicológica y por ello Chumel Torres y Diego Alfaro llegaron a su casa para poder asegurarse de que estaba bien.

Como se mencionó antes, Richie O’Farrill despotricó contra media escena del stand up mexicano durante su live, prueba de ello es que destapó haber recibido amenazas de muerte de Daniel Sosa, a quien también acusó de haber drogado a una mujer en complicidad de Mau Nieto, además, señaló que Bryan Andrade es un golpeador y se lanzó contra sus examigos Diego Zanassi, Alex Fernández, Sofía Niño de Rivera, Isabel Fernández, Román Torres y Fran Hevia por diferentes cuestiones y como se dijo antes, en su video el comediante no se veía en las mejores condiciones, por lo que causó una gran preocupación.

Durante su video, se pudo ver que Chumel Torres le pidió en un comentario que le abriera la puerta pues estaba preocupado por él y solo quería que hablaran, sin embargo, momentos después, la madre del comediante irrumpió en el video y le mencionó que el titular del “Pulso de la República” estaba afuera junto a otros amigos que querían verlo, pero él se negó argumentando que tenía que prepararse para volar a Nueva York.

Ante la negativa de Richie O’Farrill por atenderlos, todo parece indicar que su madre dejó pasar a Chumel Torres, Diego Alfaro y a otros amigos de su hijo, quién no tomó de mejor manera esta acción y comenzó a gritar, no obstante, se desconoce qué pasó después pues Alfaro se encargó de cortar la transmisión.

Horas después, Richie O’Farrill mencionó que Chumel Torres y Diego Alfaro sí estuvieron en su casa, pero para expresarle su apoyo y no para intervenirlo como se había dicho pues sostiene que no fue un arranque o una crisis psicológica, pero no quiso ahondar más de lo que hablaron y solo se limitó a agradecerles su preocupación.

¿Qué dijeron Chumel Torres y Diego Alfaro?

Tras todo este escándalo, cientos de internautas buscaron las declaraciones de Chumel Torres y Diego Alfaro, pero fue “El Príncipe de los Nerds" el primero en hablar y aseguró que Richie está bien, pero pidió respeto ante el momento que se encuentra atravesando.

“Richie está en buenas manos, acompañado de su familia. Gracias por sus mensajes. Agradezco que respeten el espacio que ellos necesitan para transitar estos momentos”, escribió Chumel Torres, quien no volvió a emitir ningún comentario por respeto a su amigo.

Por su parte, Diego Alfaro también pidió no usar esta situación para alimentar chismes y reiteró que O’Farrill se encuentra mejorando. “Ricardo va a estar mejor. Gracias a todos por su apoyo. Evitemos usar una situación tan delicada para el chisme o el morbo”, escribió el también actor.

Es importante señalar que, tras todo este escándalo, Richie O’Farrill aseguró que procederá legalmente en contra de distintas personalidades allegadas al mundo del stand up y anunció su retiro de las redes sociales.

