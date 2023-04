“Canelo” Álvarez rescató a Luis Miguel de la quiebra gracias a un importante consejo

El anuncio del Tour 2023 de Luis Miguel significó para muchos el renacimiento de la carrera de “El Sol”, sin embargo, en medio de todo el furor causado por los conciertos del cantante salió a la luz que esto no hubiera sido posible sin Saúl “Canelo” Álvarez pues gracias a uno de sus consejos el intérprete de “Culpable o no” se salvó de la quiebra.

Toda esta historia entre Saúl “Canelo” Álvarez y Luis Miguel se remonta al año del 2017 cuando luego de un combate en la T-Mobile Arena de Las Vegas en la que derrotó a Julio César Chávez Jr. el tapatío asistió a una fiesta en la que coincidió con Carlos Bremer, Miguel Alemán Magnani, Miguel Torruco y por supuesto,"El Sol".

En aquel momento, Luis Miguel no atravesaba por su mejor momento pues se sabe que estaba al borde de caer en la bancarrota debido a que tenía deudas por todos lados y de no pagarlas perdería por completo todo su patrimonio y por ello en dicha reunión se formó una especie de grupo de consejeros que ayudarían al cantante a superar su complicada situación económica.

De acuerdo con lo revelado por diversos portales, Saúl “Canelo” Álvarez era el que encabezaba dicho grupo y la apuesta más grande que tenía en ese momento Luis Miguel para salvar su patrimonio era aceptar la propuesta de Netflix para hacer su bio serie, la cual, terminó siendo un éxito, no obstante, el cantante estaba dudoso en ese momento pero fue el pugilista tapatío quien terminó convenciéndolo de aceptar y gracias a su consejo en los últimos años su situación cambió de forma radical, pues su figura volvió a tomar relevancia y se sabe que además de su tour, está planeando lanzar un nuevo álbum con el que busca reafirmarse como uno de los intérpretes más relevantes de toda la historia de la música en México y en otras latitudes del continente americano.

Cabe señalar que, tras aconsejar a Luis Miguel de aceptar la propuesta de Netflix, Saúl “Canelo” Álvarez decidió hacerse a un lado pues pese a que recibió la invitación de ser inversionista en el exitoso proyecto protagonizado por Diego Boneta, el pugilista aseguró que no acostumbra a hacer negocios con sus amigos.

"No me gusta involucrarme en negocios con mis amigos, siempre me gusta mantener mi amistad, y obviamente si se puede, bueno. Mejor me gusta mantenerme al margen", declaró el “Canelo” durante una entrevista que ofreció para la revista “Hola” hace un tiempo donde precisamente habló de los amigos y los negocios.

Es importante señalar que, hasta ahora, Saúl “Canelo” Álvarez no ha emitido ninguna declaración respecto a la nueva gira de Luis Miguel debido a que se encuentra completamente enfocado en su preparación para su próxima pelea ante John Ryder, con quien se medirá el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron, pero se espera que una vez finalizado su compromiso pueda ofrecer más detalles sobre su relación con Luis Miguel.

