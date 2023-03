Canelo Álvarez rechaza pelear contra David Benavidez: “Voy por algo más grande”

Saúl “Canelo” Álvarez se prepara para su regreso a México y como parte de su preparación sostuvo hoy un entrenamiento público en San Diego, antes de trasladar su campamento a su natal Guadalajara.

Con la pelea de David Benavidez ante Caleb Plant fresca y con los innumerables retos que le ha lanzado el Monstruo Mexicano, Canelo opinó al respecto: “(Benavidez) Lo hizo como debiera hacerlo, era lo que creíamos que iba a pelear Plant ganando los primeros rounds, después se iban a invertir los papeles, pero es diferente, no quiere decir nada que no él no haya noqueado, no quiere decir que no es buen peleador, simplemente hay rivales que se prestan más que otros”, explicó.

David Benavidez venció a Caleb Plant y pidió enfrentar al Canelo

Luego de haber sido bautizado por Mike Tyson como el Monstruo Mexicano, Canelo aseguró que siempre saldrán rivales que los fanáticos pedirán. “Se ve como un monstruo con otros peleadores, pero arriba del ring no es lo mismo tenerme a mí que a otros. Ya lo vimos con GGG (Gennady Golovkin), era lo mismo. Decían que era un noqueador, un monstruo y al final de cuentas ¿qué hizo? Siempre me tienen (un rival) ahí, era GGG, era Lara, siempre encuentran a uno que dice que no le voy a pelear”, declaró.

Sin embargo, a pesar de la presión que existe para que peleé ante Benavidez, Canelo volvió a descartar el enfrentarlo, pues asegura que a pesar de que le gustan los retos tiene una meta más grande para su carrera.

“Benavidez sería una buena pelea, y aunque me gustan los retos, hay una meta: será una pelea muy dura para mí, la pelea de (Dmitry) Bivol. Me gusta ese tipo de retos, pero voy por algo más grande” abundó el mexicano.

Canelo, actual monarca indiscutido, se presentará el 6 de mayo en Guadalajara luego de 12 años sin pelear en territorio nacional. En esta ocasión encarará a su retador mandatorio por la Organización Mundial de Boxeo, el inglés John Ryder.

