Jaime Munguía sin rival debido a la que no se alcanzaron negociones con Dmitry Bivol

Luego de semanas de especulación por la posibilidad de ver en un ring a Jaime Munguía contra el ruso Dmitry Bivol, el monarca de peso supermedio de la WBA, el excampeón mexicano tendrá que seguir buscando un rival para la fecha que proyecta sea durante los primeros días de junio.

La leyenda tijuanense y ahora entrenador de Munguía, Erik Morales, reveló que la pelea se cayó antes de que alcanzara de manera formal la mesa de negociación.

“Si, era una de las posibilidades, pero lo que yo supe fue que... de hecho me hablaron de que ya estaba cerrada y yo dije “¡Vámonos!” y a los dos-tres días, desafortunadamente, me hablaron para decirme que no se iba a hacer la pelea. Porque no hubo un acuerdo con la televisora. Prácticamente ni se dio a conocer y se quedó en el aire”, explicó "El Terrible" Morales.

Jaime fue campeón mundial superwelter del WBC de mayo 2018 a septiembre del 2019 Foto: Mexsport

En busca del rival

Por ahora Munguía y sus promotores analizan algunos nombres que podrían ser rivales para el invicto mexicano de 26 años, pero por ahora no existe ningún favorito.

“Han hablado, han barajeado nombres, pero en realidad no hay nada”, finalizó Morales, quien dirige la esquina del tijuanense desde el 2019 y se ha encargado de moldear un estilo más definido.

Jaime fue campeón mundial superwelter del WBC de mayo 2018 a septiembre del 2019 hasta que dejó vacante el título para subir a peso medio en busca de una oportunidad mundialista que ha tardado casi cuatro años en llegar. Su última contienda fue en septiembre del 2022 un nocaut en tres rounds ante el argentino Gonzalo Gastón Coria.

Actualmente, Munguía está rankeado en el lugar 2 en la lista de la Organización Mundial de Boxeo en donde por ahora reina el kazajo Zhanibek Alimkhanuly.

