Rosa Pastel: el exótico origen de la droga para "los ricos" que Peso Pluma incluyó en su nueva canción

A días de subirse como invitado de la cantante Becky G al escenario del Festival Coachella y de su presentación en los Latin AMAS, el rapero mexicano e intérprete de "corridos tumbados" Peso Pluma lanzó "Rosa Pastel" a lado de Jasiel Nuñez, tema con el que da a conocer su nuevo sello discográfico Double P Records. Detrás del nombre artístico se encuentra Hassan Emilio Kabande Laija, tiene 23 años de edad y actualmente se encuentra entre los artistas más escuchados a nivel mundial con sus éxitos "Ella Baila Sola" y "La Bebé Remix".

El nombre Hassan es porque sus bisabuelos eran palestinos. "Mis papás son más mexicanos que el nopal", declaró el cantante que desarrolló su infancia en Zapopan, Jalisco. En entrevista con The Associated Press (AP), Peso Pluma reveló que desde niño comenzó a escribir, principalmente sobre sus sentimientos. “Ya después me di cuenta que hasta rimaba y se me facilitaba componer y escribir cosas que a lo mejor en ese momento decía ‘¿cómo es posible que alguien de mi edad pudiera escribir cosas tan profundas?’”, dijo.

La canción es autoría de Jasiel Nuñez, primer artista firmado por Peso Pluma para su sello

Foto: Especial

Como muchos intérpretes de los denominados "corridos tumbados", no es secreto que Peso Pluma aborda abiertamente las temáticas de las armas y el crimen organizado, haciendo una mezcla de instrumentos tradicionales como la tuba, las trompetas, el tololoche, con sonidos urbanos.

“Los corridos siempre han sido muy atacados y muy satanizados. Al final de cuentas es música, lo ves en el rap, lo ves en el hip hop, lo ves en el reggaetón... Yo lo tomo como que transmito las vibras que siento cuando estoy en el estudio, en una cabina; cuando estoy componiendo es simplemente hacer lo que me gusta hacer y compartir mi pasión”. señaló para la AP

Aparece Rosa Pastel

Con dicho medio, Peso Pluma indicó que con "Rosa Pastel" espera tener un buen recibimiento del público. Lo describió como un "corrido de lo más tradicional", donde el protagonista es la guitarra. En la melodía el rapero conocido como "Doble P" habla sobre mover su mercancía a Ámsterdam.

La canción es autoría de Jasiel Nuñez, primer artista firmado por Peso Pluma para su sello. Algunos pedazos de la canción se habían hecho virales debido a que en los conciertos de Hassan la ha presentado. TikTok ha sido una herramienta fundamental para su difusión.

“Yo siempre he dicho que en esta industria todos somos eslabones y creo que hay que apoyarnos los unos a los otros y hay que hacer unión para que las cosas salgan de la mejor manera”, indicó.

La droga secreta que sale en la canción

En tan solo 5 días, la rola de Peso Pluma ha recopilado más de 5 millones de reproducciones en plataformas como YouTube. Una de las partes que más ha llamado la atención de la opinión pública es donde hace referencia a una "nueva" droga popular en el Viejo Continente.

Si se corona, pues ya me enfiesté

Como se dice: "Mijo, hágale pues"

Ahí va una onza de rosa pastel

Pa' que se parche y dime que es lo que es

Las avionetas llevan el mandado

Cuando Peso Pluma se refiere a "una onza de rosa pastel" se habla de la droga conocida como "Tucibi", (traducción de las siglas en inglés 2CB) o conocida popularmente como "cocaína rosa", una sustancia sintética que se comercializa en polvo o pastillas. Con un color rosa intenso, ha sido bautizada por medios europeos como "la droga de los ricos" por su elevado costo, más que la cocaína (60 euros).

El efecto principal de la Tucibi es alucinógeno. Se consume por vía oral y es de fácil absorción. De acuerdo con fuentes médicas, la sustancia provoca agitación, distorsión sensorial y motora. Estos efectos pueden volverse en diarrea, vómitos o convulsiones. El consumo prolongado deriva en depresión, insomnio, ansiedad, arritmias y paros cardiovasculares.

Ha sido bautizada por medios europeos como "la droga de los ricos" por su elevado costo, más que la cocaína (60 euros).

Foto: Especial

El origen de la droga se remite a Colombia, si bien la fórmula se creó en Alemania en la década de los 70. Fue el narcotráficante Alejo Tusibi, conocido como "El Pablo Escobar de las drogas sintéticas" que comenzó a comercializarlo desde hace más de 10 años. En la nación cafetera se le conoce como "la droga de las reinas o modelos".

En el año 2019, en el 50 aniversario de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Thom Browne Junior, experto en justicia criminal y ex jefe de la sección de Inteligencia la DEA para América Latina, dio alerta de esta droga, el advirtió que el polvo rosa provoca desde infecciones bacterianas gangrenosas y hemorragias hasta afecciones cardíacas y renales, debido a que es seis veces más potentes que la cocaína.

En la actualidad, la mayor parte de cocaína rosa que se encuentra tiene una mezcla de ketamina, (La ketamina es un anestésico con propiedades alucinogénas. Su principal uso legítimo es como anestésico veterinario.

SEGUIR LEYENDO

¿Quieres ser un belicón? Estas son las marcas de lujo que usa Peso Pluma

Por encima de Shakira y Miley Cyrus, Peso Pluma se convierte en el artista más escuchado del Top 50 Global

¡Nacerá en cuna de oro! esta es la cantidad que ganan Cazzu y Christian Nodal