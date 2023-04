Galilea Montijo sorprende a sus fans con foto junto a su “verdadero amor” tras su divorcio

A casi mes y medio de haber anunciado su divorcio de Fernando Reina, Galilea Montijo sorprendió a los más de 10 millones de seguidores que ostenta en Instagram al publicar una fotografía en la que aparece besando a su único y verdadero amor, por lo que dicha imagen causó un gran revuelo entre los seguidores de la querida conductora de “Hoy”.

Como se dijo antes, fue a través de su perfil oficial de la aplicación de la camarita donde Galilea Montijo difundió la fotografía en cuestión, sin embargo, en dicha postal no apareció junto a un nuevo galán o algo por el estilo, sino que el hombre en cuestión se trataba de su hijo Mateo a quien apareció besando en la frente y acompañó esta imagen con el hashtag “#miamordelbueno”.

Como era de esperarse, la publicación de Galilea Montijo causó un gran furor entre sus millones de seguidores, prueba de ello es que en cuestión de minutos sus post logró acumular miles de likes, además, sus fans y otras celebridades de la farándula se encargaron de llenar la caja de comentarios con elogios para la conductora de “Hoy”, quien dejó ver su lado más maternal, lo cual, casi nunca hace, por lo que resultó sorpresivo para sus fans pues siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los reflectores.

Cabe mencionar que, algunos seguidores de la querida conductora tapatía comenzaron a realizar distintas especulaciones en torno a la publicación de la también empresaria y aseguraron que el objetivo de su fotografía es dejar en claro que, por ahora, su hijo Mateo es su única prioridad en la vida, no obstante, esto solo fueron especulaciones de sus seguidores.

Galilea Montijo no considera su divorcio como un fracaso

En el último programa de “Netas Divinas” Galilea Montijo habló por primera vez sobre su divorcio y entre lágrimas señaló que no considera que su divorcio sea un fracaso, pero reconoció que este proceso ha sido muy complicado y detalló que sigue sin asimilar que su romance llegó a su fin, además, reiteró que su relación con Fernando Reina seguirá siendo cordial pues acordaron apoyarse de manera incondicional el uno al otro.

“Hablar de un divorcio, yo, antes de tomar la decisión, yo escuchaba a los que se divorcian y decían que sí, es muy difícil, es muy dura y cuando te pasa a ti, es como cuando te platican lo del embarazo, pero hasta que no lo vives puedes decir lo que es ser mamá o ser papá y me pasó igualito, es una etapa bien complicada, ¡ay, ya voy a llorar!, pero yo creo que sigo en esta parte de asimilar esta pérdida que no la veo como fracaso, lo veo como algo que intentamos mucho tiempo, pero en este momento decidimos tomar vidas separadas y que al mismo tiempo sabemos que vamos a estar el uno para el otro, pero es un momento muy difícil”, externó Galilea Montijo con lágrimas en los ojos.

