Valentina Quirós confiesa que por el beso con Karely Ruiz terminó con Santa Fe Klan

Valentina Quirós rompió el silencio y por fin confirmó que tuvo una relación con Santa Fe Klan, sin embargo, confesó que terminó con el rapero después de que éste se besara con la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz. La influencer destacó que ella no tuvo conocimiento de esta ruptura hasta que vio las imágenes en las que el artista estaba con la creadora de contenido para adultos, por lo que decidió concluir con el romance.

Hace unos días, Valentina hizo un live en sus redes sociales en donde por fin reveló que sí estaba saliendo con el cantante de "Así soy" y hasta dio detalles de cómo inició su relación. Sin embargo, en el mismo en vivo de Instagram, destacó que aunque Ángel Quezada, nombre real del artista era muy romántico, empezó a alejarse y de repente se dieron a conocer las fotos y videos con Karely Ruiz, a quien besó durante un concierto, desatando las especulaciones sobre su posible noviazgo.

Valentina Quirós confirma que terminó con Santa Fe Klan por besarse con Karely Ruiz

La creadora de contenido y modelo de internet indicó a sus miles de seguidores que no había roto con el cantante cuando se besó con Karely. "Jamás terminamos, yo me di cuenta que terminamos por eso (el beso), jamás me di cuenta", mencionó Quirós, tomando las cosas con buen sentido del humor, ya que dijo que no le duele, pero si se mostró desconcertada debido a cómo sucedieron las cosas y el cambio de actitud.

Valentina Quirós muestra los románticos regalos que le hacía Santa Fe Klan Foto: Captura de pantalla

En medio de la conversación con sus seguidores surgió la pregunta de cómo habían comenzado su noviazgo, por lo que Valentina aseguró que fue durante su vieja a República Dominicana, en donde Ángel Quezada no escatimó en consentirla, pues en su estancia en el hotel la llenó de regalos y cada noche tenían cenas románticas, por eso creyó que los sentimientos del artista hacia ella eran sinceros.

Asimismo, narró la noche en la que el intérprete de "Tú y tú" le pidió que fuera su novia. Contó que un día fueron a una isla y ahí se hospedaron en un cuarto lleno de rosas, champanes y frutas, después fueron a cenar y regresaron muy borrachos; aunque esa vez se acostaron a dormir, Ángel la despertó en la madrugada para mostrarle un mensaje que él había hecho improvisadamente con el jugo de unas fresas y una manta, en el cual le pedía que formalizaran la relación.

"Un día fuimos a una isla, y nos recibieron en una cama con flores y una moet. (Ese día) llegamos hasta el c*lo los dos y nos acostamos. En eso me levantó, como a las 3 o 4 de la mañana, me dijo 'Despiértate, despiértate, despiértate' (...) Cuando abro los ojos, en la tele veo una manta. Me la hizo con las mismas fresas que no nos comimos me escribió eso y me dijo 'Te pude haber hecho algo grande, y le pude haber dicho a ellos (los del hotel) que hicieran algo en la playa, pero es algo que hice con mis manos, y de mi corazón'", recordó la influencer.

Santa Fe Klan le pidió que fuera su novia con una manta que él hizo Foto: Captura de pantalla

Quirós destacó que aunque fue poco tiempo de relación vivió muchas cosas y que hasta ya tenían planes a futuro. Asimismo, reveló que después de ese viaje, poco a poco se fue distanciando y que eso también hizo que el romance fuera fracturándose. "La falta de comunicación cuando no estaba conmigo", señaló como una de los problemas con el rapero la creadora de contenido, que resaltó que también la llegó a llevar a sus presentaciones y hasta invitó a sus amigos.

