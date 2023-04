Galilea Montijo confiesa que es mejor amiga de la exesposa de su ex: “Estuvo conmigo el día que firmé el divorcio”

Fue el pasado 10 de marzo cuando Galilea Montijo y Fernando Reina confirmaron su divorcio a través de un comunicado en el que solo revelaron que su separación se había dado en buenos términos por el bienestar de su hijo Mateo y desde entonces, la querida presentadora de “Hoy” ya no había vuelto a tocar el tema, sin embargo, en la última emisión de “Netas Divinas” ofreció nuevos detalles respecto al tema y lo que más sorprendió a sus fans fue que aseguró que la exesposa de su ahora ex, estuvo presente en la firma del divorcio pues confesó que se hicieron mejores amigas.

Como se mencionó antes, esta confesión de Galilea Montijo ocurrió en el último programa de “Netas Divinas” donde tuvieron como invitad a Tere Díaz, especialista psicoterapeuta en familia y de pareja, por lo que la también conductora de “Hoy” aprovechó y le preguntó a la doctora si considerada que era correcto que se hubiera hecho “mejor amiga” de la exesposa de su ahora ex, Fernando Reina y señaló que su relación es tan estrecha que incluso estuvo acompañada por ella cuando firmó su divorcio.

Debido a lo confuso que pudiera resultar explicar esta relación, Daniela Magun ayudó a la conductora de “Hoy” a tratar de hacer un resumen de cómo sucedieron las cosas y la también empresaria tapatía señaló que su ex siempre tuvo una relación cordial con su exmujer por el bienestar de sus dos hijos mayores, por lo que la frecuente convivencia las hizo terminar siendo mejores amigas, incluso, confesó que llegaron a viajar todos juntos, lo cual, en muchas ocasiones daba mucho de qué hablar.

“Incluso nos hemos reído dentro de todo este eh, no, de él no, pero es simpatiquísima Paola, lo platicamos siempre, siempre nos reíamos porque en esta parte de ‘ah no, primero se va él, pero tú nunca me vas a faltar’, hemos viajado juntos, con los hijos y es como de, incluso gente que ‘mi mujer, mi exmujer’, cuando le tocaba presentar y no lo entendía, una vez en Turquía, el dueño de un restaurante como que no entendió, ‘ah tú como aquí, harem’ y yo le decía creo que no te entendió, cree que tienes un harem, pero no”, señaló Galilea Montijo.

En los momentos posteriores, la especialista Tere Díaz le respondió que no estaba mal el haberse hecho mejor amiga de la exesposa de su ahora ex, siempre y cuando dicha relación hubiera nacido por la voluntad de ambas y no forzada por un tercero o alguna presión social, pero Galilea Montijo aseguró que su amistad con Paola, como se llama la primera exesposa de Fernando Reina, fue genuina.

Cabe señalar, que Galilea Montijo también desmintió hace unos días que su separación se originó por una infidelidad de su ex, incluso se dijo que el empresario se había convertido en papá por cuarta ocasión en su vida, pero la conductora lo negó y reiteró que simplemente tomaron caminos diferentes y pidió no hacer caso a este tipo de especulaciones.

