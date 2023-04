Galilea Montijo: así son los días de la conductora tras “abandonar” Hoy

Fue el pasado viernes 14 de abril cuando Galilea Montijo “abandonó” “Hoy” para volar a Las Vegas y enrolarse en un nuevo y ambicioso proyecto que la tiene muy emocionada y a través de sus redes sociales ha dejado ver que se encuentra más que feliz alejada de sus compañeros del exitoso matutino de Televisa al que pertenece desde hace casi quince años.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la ausencia de Galilea Montijo de “Hoy” se dio porque solicitó una licencia de al menos una semana pues como se mencionó antes, tiene un nuevo y ambicioso proyecto entre manos en el que participará y que es una extraordinaria opción para darle un nuevo impulso a su carrera que le permita extender su fama a nuevos horizontes.

El proyecto en cuestión que tiene tan emocionada a la conductora tapatía son los Latin American Music Awards, evento en el que se desempeñará como presentadora principal junto a Julián Gil. La ceremonia de premiación de estos importantes galardones se realizará el jueves 20 de abril desde Las Vegas y aunque en un principio se creía que solo se ausentaría un par de días, sorprendió a los seguidores del matutino por su ausencia desde el pasado lunes 17 de abril.

Es importante señalar que, los seguidores de Gailea Montijo han especulado que su ausencia en “Hoy” podría extenderse por algunos días más pues tal como lo hizo Andrea Legarreta hace unos días, podría haber pedido sus vacaciones anuales, sin embargo, la querida presentadora tapatía no ha declarado nada al respecto.

Así son los días de Galilea Montijo lejos de “Hoy”

Durante los últimos días Galilea Montijo ha dejado ver que ha estado completamente enfocada en los ensayos para los Latin American Music Awards con el resto del elenco pues difundió algunas fotografías junto a Julián Gil, Nati Natasha y Clarissa Molina, quienes también forman parte del equipo de conductores principales del mencionado evento.

Cabe mencionar que, Galilea Montijo también ha aprovechado que se encuentra en “La Ciudad del Pecado” y dejó ver que ha paseado por distintos lugares emblemáticos de Las Vegas junto a su cercano amigo y maquillista, Alfonso Waithsman, quien aparentemente será el encargado de embellecer a la tapatía para que sea quien acapare las miradas en los Latin American Music Awards.

Cabe señalar que, actualmente, Galilea Montijo se encuentra más que tranquila y enfocada solo en su trabajo pues antes de partir a Las Vegas ofreció una entrevista en la que señaló que tras la ola de divorcios en “Hoy” ha encontrado apoyo en sus compañeros de emisión, además, se encargó de desmentir que su separación de Fernando Reina fue por una infidelidad del padre de su hijo en la que incluso, habría un embarazo de por medio con una mujer mucho más joven que la presentadora.

Galilea Montijo viajó acompañada de Alfonso Waithsman. Foto: Especial

"Cuando existe un divorcio siempre habrá especulaciones. Decían que había un hijo. Si hay embarazada, crece la panza. Si crece la panza nace un niño o una niña y si nace hay un ADN, pero en este caso no hubo nada. Son otras cuestiones", señaló Galilea Montijo, quien también dijo no estar cerrada completamente al amor, aunque todavía no hay nadie que pueda entrar a su corazón.

