"No lo veo mal": Galilea Montijo está abierta al amor tras su divorcio, así lo destapó la conductora de Hoy

Hace unas semanas, el mundo de la farándula quedó en completo shock después de que la guapa conductora del "programa Hoy", Galilea Montijo compartiera un comunicado en su perfil en Instagram en el que confirmó su separación del empresario y político, Fernando Reina, con quien pasó más de 10 de relación.

Más tarde, ya en plena transmisión del matutino de San Ángel, la famosa nacida en Guadalajara, Jalisco, dijo que su matrimonio llegó a su fin en buenos términos, asegurando que seguirían formando un excelente equipo siempre por el bienestar del hijo que tuvieron en común, Mateo.

Ahora, este martes 18 de abril, Galilea Montijo volvió a dar de qué hablar después de conceder una entrevista en la que habló sobre sus planes a futuro y la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor ahora que puso punto final a su relación con Fernando Reina.

En su encuentro con los medios de comunicación, Galilea Montijo, una de las conductoras de televisión más famosas en México, fue cuestionada sobre la posibilidad de estrenar un nuevo romance después de confirmar su regreso a la soltería después de más de 10 años.

Sin guardarse nada, la conductora del "programa Hoy" dijo que es una "enamorada" y fiel "creyente del amor", pero le parece muy pronto que hable sobre la posibilidad de volver a casarse ya que actualmente ese tema no le pasa por la mente.

“Yo soy una loca enamorada y creyente del amor. Me parece muy pronto decirte que me encantaría volver a casarme", dijo.

A pesar de su negativa, Galilea Montijo de 49 años les dijo a sus seguidores que posiblemente el día de mañana la vean cenando en compañía de alguien y no tiene nada de malo. Detalló que no está buscando nada pues actualmente está disfrutando de otra etapa de su vida.

“Probablemente el día de mañana me vean cenando con alguien, ¿por qué no?, no lo veo malo. No es que ande buscando", sentenció.