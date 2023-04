Eduin Caz habla sobre la competencia con otros artistas, ¿indirecta para Peso Pluma?

Eduin Caz y Grupo Firme son los artistas más destacados del género del regional mexicano, pues están dominando la escena musical, sin embargo, en poco tiempo nuevos exponentes como Peso Pluma han comenzado a ubicarse en los principales puestos. Al respecto, el intérprete de "En tu perra vida" habló sobre la competencia que podría tener con figuras que están teniendo mucha popularidad actualmente en la industria y con géneros como los corridos tumbados.

El vocalista de Grupo Firme tuvo una entrevista con el youtuber Víctor Lagunas para el canal "Y esta es la historia", en el que habló de sus proyectos musicales, así como de su amistad con otros artistas del género y por supuesto de la competencia, pues hay que recordar que si bien la banda había estado en el número uno de listas como la de Spotify, actualmente raperos como Peso Pluma están en el top desbancando a Shakira y Miley Cyrus.

¿Quiénes son competencia para Eduiz Caz?

Durante la conversación, Eduin aclaró que el no ve como un rival a sus compañeros del género, ya que no ve su carrera como una disputa: "¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Que las personas creen que yo estoy compitiendo con alguien, y yo no compito con nadie”, dijo el artista, de 28 años, que agregó que está haciendo las cosas para complacerse: “Estoy haciendo las cosas que a mí me gustan y los sueños que tuve los estoy haciendo por mis hue…, no porque quiera competir ni andar peleando con alguien”.

El intérprete de "Ya supérame" también destacó que sólo tiene amigos en el medio del regional mexicano: “¿Con quién me peleo? Todos los artistas son mis amigos. (...) el que quiera ser mi amigo, bienvenido, yo soy el cantante más grupie que hay; yo miro a un cantante, sea famoso o no sea famoso, llego y lo saludo… El que me conoce sabe realmente cómo soy”. Dejando claro que a pesar de que haya otros artistas que tiene un éxito similar se lleva bien con la mayoría.

En tanto, Eduin Caz aseguró que tiene una buena relación con artistas internacionales, sin embargo, no lo presume en sus redes sociales, o bien, no ha hecho alguna colaboración con ellos. “No necesito un dueto para decir que es mi amigo. Por ejemplo, le hablo a muchos artistas reguetoneros, muchos artistas internacionales, que no necesito postearlos o que me sigan o que los siga para decir que son amigos míos”.

Eduin Caz destacó que tiene buena relación con otros artistas como Peso Pluma IG @eduincaz

“Mis amigos, los reales, los que nos mensajeamos diario, que estamos cotorreando, saben cómo soy; que soy bien desmadroso, que me gusta cotorrear, pero también saben que soy bien responsable; que cuando vas a un espectáculo de Grupo Firme hay pisteada, pero también responsabilidad”, destacó el cantante que hace unos días lanzó colaboración con Los tucanes de Tijuana, titulada "Secuestro de amor".

SIGUE LEYENDO:

Peso Pluma: ¡más de 9 millones de pesos! Eso es lo que cuesta su dije de Spiderman

FOTO | Daisy Anahy recuerda un momento íntimo con su pareja Eduin Caz al escuchar el nuevo tema de Grupo Firme