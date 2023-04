Amistades Peligrosas: el dueto regresa a los escenarios a pagar su "deuda" con los mexicanos

Han pasado 30 años del surgimiento de Amistades Peligrosas, el dueto español conformado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña, quienes pese al éxito que tuvieron en los 90, jamás visitaron el país, por eso ahora regresan para agradecer, que durante todos estos años, México es donde más escuchas tienen.

“Teníamos muchas ganas de visitarlos, porque ahora que Spotify nos muestra las estadísticas de los seguidores, ya vimos que México está muy por encima de España, la mayor cantidad de personas que nos han seguido a pesar de habernos separado un tiempo, está en su país”, afirmó Comesaña.

El dueto se presentará este 15 de abril en La Maraka, compartiendo escenario con Caló, aunque no tienen nada preparado aún, no dudan en hacer una colaboración, ya que ambos son grupos de los 90 con una lírica y sonido similar.

La idea de regresar a la escena musical fue de Del Valle, puesto que tras la pandemia quiso celebrar los 30 años de Amistades Peligrosas, por lo que le llamó a Albero, quien decidió hacer a un lado sus diferencias y celebrar su legado, por eso sacaron el sencillo “Alto al fuego”.

Inician su tour y una de las paradas es por la CDMX Foto: especial

El cantante considera que esta enorme nostalgia que hay por la música de los años 90, corresponde a la falta de sonidos de calidad que ahora hay: “esto va en contraflujo de esa mala hierba que se llama reguetón y que ha inundado todo el mercado. Yo veo esta euforia por el pasado, como contraprogramación a ese tipo único de música, porque en esa década había mayor diversidad en estilos y todo”.

Hits del dúo español

Es este mismo sentimiento, por lo que están tocando hits como “Me haces tanto bien” y “Estoy por ti”, porque el público va a escuchar estas canciones, que de alguna manera los regresa a esa época, y a cualquiera le cae bien sentirse más joven al revivir esos momentos, aunque sea solo por un par de horas.

Comesaña afirmó que tampoco se asusta de las letras que ahora se cantan en el reguetón, porque ellos mismos fueron transgresores en su época, hablando de temas sexuales, el aborto o la eutanasia; sin embargo, considera que jamás herían susceptibilidades como ahora siente que pasa.

Sobre hacer música nueva, no lo ve viable, porque no entiende la industria, ya que todo es tan veloz, que no cree que la gente esté tan abierta a conocer y digerir los sonidos frescos, tal como pasaba en los 80 y 90. Lo cual lamenta, porque componer es una de las cosas más placenteras de su vida.

“Tengo la cabeza dividida, por un lado, componer me encanta, pero por otro, no entiendo la industria, ahora todo se basa en exponer una canción, hacer un videoclip ponerla en plataformas y generar derechos a niveles de Spotify o YouTube. Antes era componer, hacer disco y salir de gira, ahora casi todo son conciertos”, finalizó.

