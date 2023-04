Peso Pluma tiene el paso viral de TikTok y así cautiva a sus fanáticos

Además de conquistar a millones con su inigualable tono de voz, Peso Pluma ahora cautiva a los asistentes a sus eventos con los sensuales o divertidos bailes que hace en el escenario, pues, aunque se distingue por sus canciones, todo parece indicar que el “Doble P” es muy hábil para mover las caderas y todo el cuerpo.

En redes sociales ya se empezaron a viralizar varios videos en los que todos los usuarios ponen atención a los movimientos de la estrella, en especial cuando interpreta el sencillo “La bebé” que hizo en colaboración con Yng Lvcas y con la que está rompiendo varios récords y sumando reproducciones en las aplicaciones de música.

“La bebé” es una melodía que salió en 2023 y que es composición de Daniel Donlucas, se escucha en todas partes en México y en varios países como Estados Unidos y otros más de Latinoamérica, pues los jóvenes la utilizan para subirla junto a las grabaciones que comparten en su cuenta de Instagram y TiktTok u otra plataforma.

“Quiere que le ponga música

Pa' que baile hasta abajo la bebé (la bebé, la bebé)

Bebimos un par de botellas

Y aun así recuerda que lo hicimo' ayer

No se le ha olvidado cómo la pasamos

Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados

Como perros pegaos, besos y par de tragos

Se quedó a mi lado y dijo: ‘creo me he enamorado’”, son de los versos más conocidos de la pieza.