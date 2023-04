Drake Bell: estos son los escándalos que casi terminan con la carrera del actor de "Drake y Josh"

Este jueves 13 de abril autoridades de Estados Unidos reportaron la desaparición de Drake Bell, por lo que en nombre del artista se ha apoderado de las tendencias de redes sociales como Twitter, en donde los fanáticos han comenzado a mostrar su preocupación, mientras que otros usuarios han recordado algunos de sus escándalos, pues lamentablemente el actor de "Drake y Josh" ha protagonizado varias polémicas que casi terminan con su carrera.

La policía de Daytona Beach compartió en su cuenta de Facebook que la antigua estrella de Nickelodeon está reportada como desaparecida y que podría estar en peligro. “Los oficiales están buscando a Jared Bell (nombre real del actor) DOB 06/27/1986. Debería estar viajando en un BMW gris de 2022 y su última ubicación conocida es potencialmente el área de Mainland High School el 4/12/2023 justo antes de las 9 p. m”, se lee en un breve comunicado.

Los escándalos que mancharon la carrera de Drake Bell

Tras esta noticia, el artista se convirtió en tendencia de plataformas digitales, sin embargo, esta no es la primera vez que el cantante de "Found a Way" y "Fuego lento" se apodera de las redes, pues lamentablemente lo ha hecho con otras situaciones desafortunadas, como por ejemplo, en 2015 cuando fue arrestado en la ciudad de Los Ángeles, por conducir a exceso de velocidad, este caso se resolvió pagando una multa de más de 2 mil dólares.

Drake Bell tuvo varias problemas con la policía desde 2016 Foto: Especial

Tan sólo un año después, en septiembre del 2016, Drake volvió a tener problemas con la autoridad al ser detenido por la policía mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Esta vez, el histrión pasó 10 horas de prisión y un juez de California ordenó que pagara 20 mil dólares de multa y 4 años de libertad condicional. Este fue uno de los primeros casos que marcaron su carrera, ya que posteriormente volvió a cometer el mismo delito.

Tres años después, nuevamente condujo en estado de ebriedad en San Diego; y debido a que enfrentaba el mismo delito, fue ingresado a la cárcel, de la cual salió en poco tiempo al aceptar un trato y declararse culpable. Desde ese momento, el protagonista de "Drake y Josh" estaba en la mira de la prensa internacional, por lo que cuando fue acusado de presunto abuso sexual en 2021, acaparó los titulares de los periódicos y sitios de internet.

El actor, de 36 años, se declaró culpable de las acusaciones en su contra y recientemente en el podcast "Creativo" del mexicano Roberto Martínez, reveló que hizo esto para salir con libertad condicional y cumplir con un servicio a la comunidad, sentencia que le permitiría ver crecer a su hijo y evitaría el caos mediático que podía acabar con su carrera, pues aseguró que también estaba circulando fake news sobre su caso.

"Cometí una estupidez, y en los medios te van a juzgar por tonterias y eso me sucedió. Respondí a los mensajes que me enviaban de una cuenta falsa de Instagram, no debí hacerlo y me trajo muy malas consecuencias. Fue una decisión estúpida, cuando lo analicé me di cuenta de que era un perfil falso", dijo en la entrevista.

