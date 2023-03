FOTO: Captan supuesto fantasma de Irma Serrano en el teatro “Fru Fru”

Durante las últimas horas el nombre de Irma Serrano “La Tigresa” ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que comenzó a circular una fotografía en la que supuestamente aparece su fantasma en uno de los balcones del emblemático Teatro “Fru Fru”, el cual fue de su propiedad y en el que apenas el pasado fin de semana se le rindió un homenaje póstumo, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que sabemos al respecto.

Esta fotografía del supuesto fantasma de “La Tigresa” se hizo viral luego del homenaje póstumo que se le rindió el pasado fin de semana en el Teatro “Fru Fru” y distintos medios reportaron que dicha fotografía había sido capturada en el mencionado evento en el que se le dio el último adiós a la famosa vedette que falleció el pasado 1 de marzo en su natal Chiapas a la edad de 89 años de edad por lo que la versión tomó fuerza de inmediato.

Cabe mencionar que, la fotografía difundida fue tomada desde uno de los balcones centrales del famoso teatro “Fru Fru” y el supuesto fantasma de “La Tigresa” aparece en uno de los balcones laterales del inmueble mirando hacia el punto antes referido donde se encuentra un hombre.

Esta es la fotografía del supuesto fantasma de "La Tigresa". Foto: rbkmore

“Sí hay presencias en ese teatro”

Es importante señalar que esta fotografía fue difundida por Rebeca Moreno, la productora en cargada de montar el homenaje para Irma Serrano, sin embargo, durante una entrevista para “Venga la Alegría” aclaró que esta imagen no es reciente pues ella misma la difundió en noviembre de 2021, por lo que dicho fantasma no sería el de “La Tigresa”, aunque también mencionó que sí hay eventos paranormales dentro del teatro “Fru Fru”.

“Hay gente a la que le da mucho miedo, sí creo que hay presencias en ese teatro. Yo creo que en todos los teatros hay fantasmas y pudo decir que pasan cosas cuando sucede “La Dama de Negro” en el escenario y el teatro ‘Fru Fru’ no es la excepción, es uno de los teatros más antiguos, pero también siento que están protegiendo a ese teatro”, señaló la productora Rebeca Moreno, quien también aprovecho para reconocer a Irma Serrano por abrir la brecha para darle espacio a las mujeres dentro de la producción teatral.

Fotografía de “fantasma” divide opiniones

Como se mencionó antes, la fotografía del fantasma del teatro “Fru Fru” se hizo viral en redes sociales donde se generaron todo tipo de reacciones entre los internautas pues mientras algunos manifestaron que consideran que dicha imagen es genuina y que captura un alma en pena, otros más dudaron de la veracidad de dicha imagen y señalaron que el supuesto fantasma no es más que una persona que salió “barrida” por efecto del movimiento de la cámara, además, trataron de buscar algunos otros elementos que comprobaran que no se trataba de un evento paranormal, sin embargo, no hubo una versión que convenciera de todo a ambas partes, por lo que la veracidad de la perturbadora imagen quedó a consideración de cada persona.

