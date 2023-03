De Tania Rincón a YosStop, ellas fueron las famosas que asistieron a la Marcha del 8M

La tarde del miércoles 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México para alzar la voz y exigir el respeto a sus derechos, así como mayor seguridad y a dicha movilización se sumaron una gran cantidad de celebridades pertenecientes a la industria del entretenimiento, por lo que en esta nota te diremos quiénes fueron algunas estas famosas que se sumaron a este movimiento.

Tania Rincón

La querida conductora de “Hoy” se vistió de morado y acudió a la Marcha del 8M con una pancarta que contenía la leyenda “Marcho por Amelia y por las hijas de todas”, además, utilizó una playera que decía “Quiero sentirme libre y valiente”. A través de sus redes sociales, la también titular de “La Caminera” mostró todos los pormenores de su participación en la marcha, a la cual, acudió acompañada de un grupo de amigas.

Cabe mencionar que, Tania Rincón también aprovechó la coyuntura y escribió un texto alusivo al Día de la Mujer para una conocida revista, por lo que dijo sentirse muy feliz de poder utilizar su voz para transmitir un mensaje de empoderamiento que pueda inspirar a otras mujeres.

Tania Rincón fue la única conductora de "Hoy" que asistió a la marcha del 8M. Foto: IG: taniarin

Lizbeth Rodríguez

“La Chica Badabun” difundió a través de sus redes sociales diferentes videos donde apareció en medio del nutrido contingente gritando algunas consignas, además, presumió diferentes fotografías junto a algunas de sus amigas en la plancha del Zócalo Capitalino, punto en el que concluyó la Marcha del 8M y escribió un fuerte mensaje:

“La culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía…” Hoy las mujeres estamos de lucha”, fue el texto que escribió Lizbeth Rodríguez.

Lizbeth Rodríguez documentó toda su experiencia en la marcha 8M. Foto: IG. lizbethrodriguezoficial

YosStop

Yoseline Hoffman también acudió a la Marcha del 8M y además de difundir una fotografía en la que aparece en medio del contingente también escribió un fuerte texto donde explicó el motivo por el que decidió salir a las calles.

“Hoy marcho para que mi hija no tenga que hacerlo, con la esperanza de que un día el mundo llegue a alcanzar ese equilibrio que con urgencia necesita. Que mi hija pueda disfrutar el ser mujer sin estereotipos, exigencias absurdas, y juicios sin sentido. Que ella pueda ser completamente libre y empoderada.



Hoy marcho por las que ya no están, por las que no pueden marchar por estar privadas de su libertad, por la mujer que fuiste, por la mujer que eres, por la mujer que serás, por la mujer que nos trajo, por la mujer que trajimos, por nosotras, por mí y por ella”, escribió YosStop, quien se encargó de lidiar con una gran cantidad de haters que le recordaron el motivo por el que estuvo en prisión.

YusStop recibió decenas de ataques en redes sociales. Foto: IG. justyoss

Regina Blandón

La talentosa actriz se ha convertido en todo un ícono del movimiento feminista en televisión y debido a ello no podía faltar a la Marcha del 8M y aunque no difundió muchos detalles de su experiencia, sí manifestó que estaría apoyando a sus congéneres para lograr que su voz fuera escuchada, no obstante, en redes sociales se difundieron algunas fotografías donde aparece junto a algunas de sus fans, quienes aprovecharon tenerla cerca para poder conocerla y tener un recuerdo de ella.

Regina Blandón es todo un referente del feminismo en México. Foto: IG. reginablandon

Nath Campos

La famosa creadora de contenido publicó un video en el que explicó los motivos por los que el 8M es un día sumamente intenso para ella, pues como se sabe, sufrió de abuso sexual de parte del influencer conocido como “Rix”, no obstante, la youtuber señaló que es importante salir a las calles para continuar su lucha y acompañar a todas sus congéneres por lo que difundió un par de postales desde la multitudinaria marcha.

Nath Campos salió a las calles a marchar. Foto: IG: nathcampost

SIGUE LEYENDO:

Paola Rojas impone moda con entallado mini vestido morado

Maya Nazor y las 3 canciones de Shakira que le "dedicó" a Santa Fe Klan

Belinda: 3 impactantes looks de playa con los que ha derrochado estilo en Instagram