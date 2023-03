VIDEO | Así reaccionó Silvia Pinal tras enterarse de la muerte de Irma Serrano “La Tigresa”

El mundo del espectáculo quedó en shock tras enterarse de la muerte de la actriz Irma Serrano el pasado 1 de marzo; sin embargo, parece que no toda la comunidad supo de la lamentable noticia, como la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, doña Silvia Pinal, quien se conmocionó cuando le pidieron su opinión al respecto. Cabe destacar que en un principio no pudo ocultar su sorpresa, pues se enteró cuando fue interceptada por la prensa rosa en el aeropuerto.

Aunque le cuestionaron sobre algunas experiencias que atravesaron cuando trabajaron juntas, ella fue tajante y los freno diciendo que no hablaría de cosas que no le corresponden. No obstante, preguntó en reiteradas ocasiones por las causas del deceso de su colega y contemporánea "La Tigresa". "Yo no sé qué decir porque esas cosas son muy personales. ¿de qué murió o qué pasó? Yo no puedo opinar tan a la ligera", afirmó.

Cuando uno de los reporteros le mencionó que doña Irma Serrano se había ido por causas naturales, la musa del director español Luis Buñuel aseguró que ella no era "vieja". Después manifestó su sentir y le mandó todo su cariño ya que "no le podemos mandar otra cosa", expresó previo a su salida hacia su casa, pues visitó a su hija Alejandra Guzmán en Huatulco, Oaxaca.

Aunque hasta el momento su hija, Alejandra Guzmán, no ha tenido problemas de salud de relevancia, le preguntaron a Silvia Pinal si continuaba continuaba con dicho estado. "Está bien. Sí, yo estaba hablando con ella por teléfono y me dice: 'no mamá, no vengas, porque luego se retrasa todo. Hago lo que tú quieras, me quedo'.

Como es su costumbre, la primera actriz bromeó frente a las cámaras sobre su situación sentimental. En este caso aseguró que hay algunos galanes en puerta que buscan conquistar su corazón. "Tengo varios. Los que tengo son muy buenas personas y son muy efectivos y muy trabajadores. Muy amables.

Silvia Pinal y Alejandra Guzmán tuvieron un plácido fin de semana (Foto: IG @laguzmanmx)

Este fin de semana madre e hija se reunieron para tener una convivencia placentera y poder descansar de los ajetreos que han tenido en las últimas fechas. En una de las fotografías que la hija de Enrique Guzmán compartió en su cuenta de Instagram aseguró que heredó las piernas de su progenitora, quien le enseñó todo lo que sabe. "Lo aprendí todo de ti. Y herede las piernas más hermosas del mundo. Pura pierna Pinal", escribió.

