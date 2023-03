Eduardo Capetillo Jr. rompe el silencio sobre romance con Alexa Díaz Ordaz, hija de Daniela Castro

Eduardo Capetillo Gaytán lleva en la sangre el talento histriónico de sus padres Eduardo y Biby, por lo que no es de sorprender que siga el camino de la actuación y el canto, con lo cual ha logrado captar la atención de los reflectores.

El joven de 28 años de edad debutó como actor (en 2022) en la serie de Netflix “Donde hubo fuego”, producción mexicana cuyo eje principal es contar aquello que viven los bomberos dentro de sus actividades.

También se animó a incursionar en la música dentro del género regional mexicano, donde ha participado en algunos programas de televisión, interpretando algunos temas populares como “El rey”, de la autoría de José Alfredo Jiménez y que también hiciera famoso Vicente Fernández.

Al momento no ha presentado alguna canción inédita, pero se espera que este 2023 dé a conocer las primeras piezas del álbum que prepara como cantautor, así como otros temas que serán en coautoría con Horacio Palencia.

Es así que Eduardo Capetillo Jr. ha logrado ganar popularidad con el paso de los días, lo que de alguna manera ha hecho crecer entre el público el interés sobre lo que ocurre en su vida personal.

Como los recientes rumores que comenzaron a difundirse sobre una supuesta relación sentimental entre él y Alexa Díaz Ordaz, hija de la actriz Daniela Castro; ante lo cual el joven cantante y actor tomó la decisión de hablar por primera vez de esta situación, para poner fin a la incertidumbre y dejar claro qué es lo que ocurre en su corazón en estos momentos.

Eduardo Capetillo Jr. rompe el silencio

Eduardo Capetillo Jr. rompió el silencio sobre los rumores que se han suscitado sobre un romance con Alexa Díaz Ordaz, hija de Daniela Castro y aclaró ante las cámaras del programa “Hoy” cuál es la verdadera situación.

El cantante y actor, al ser cuestionado sobre si está enamorado de Alexa Díaz, respondió: “No, nunca. Alexa es una gran amiga, es una niñaza, igual súper talentosa. Ahorita pues está ya preparando su lanzamiento…”.

Es así que Eduardo Capetillo Jr. aclaró las dudas sobre los rumores surgidos respecto a un romance con la joven Alexa Díaz Ordaz.

“Si tengo éxito que sea por mí” y no por la fama de mis papás: Eduardo Capetillo Jr

Eduardo Capetillo Gaytán tiene la convicción de construir su carrera artística por sus propios méritos y no a costa de la fama de sus padres. “Llevo los apellidos de mis papás, al final no los voy a cambiar. Pero no quiero ayuda, no quiero que me ayuden, quiero que lo que yo haga sea mío. Si fracaso que sea por mí, si tengo éxito que sea por mí. Y yo no creo en los atajos, siempre lo he dicho, los atajos no existen y si tomas atajos al final del día se vuelve insostenible…”, puntualizó.

