Eduardo Capetillo Jr. busca su lugar en el regional con “El rey”, una canción famosa en voz de Vicente Fernández

A sus 23 años, Eduardo Capetillo Jr. por fin se decidió por el camino de la música, después de pensarlo por varios años y de incursionar en la actuación, el artista quiso darle una oportunidad a otra de sus grandes pasiones y como ya se veía venir lo hizo en el regional mexicano.

El joven llama la atención por su talento, además de que es bastante apuesto, pero otra de las cosas que la gente reconoce es que es el hijo del matrimonio conformado por Biby Gaytán y Eduardo Capetillo de quienes desarrolló el gusto por los micrófonos y el escenario.

Como parte de su trabajo y debut en la música mexicana, el cantante estuvo como invitado en el programa “Corazón Grupero” de TvAzteca, ahí aprovechó para cantar algunos temas populares y uno de los que eligió para presumir su voz fue “El rey”, un tema de la autoría del maestro José Alfredo Jiménez y que también hiciera famoso Vicente Fernández.

Otra de las cosas que ha pasado referente a la presentación profesional del trabajo que iniciará Eduardo Capetillo Jr., es que ha sido invitado a varios eventos en México en los que aprovecha para mostrar su proyecto, algunos de las reuniones a las que ha acudido son los Premios de la Radio en donde fue presentador y a Premios Bandamax en donde declaro su emoción a la prensa.

“Se me hubiera hecho raro que me hubiera ido por otra cosa que no fuera regional; eso soy yo, crecí con botas, sombrero, crecí arriba de un caballo, crecí en el rancho con mi papá, mi abuelo, en estas bohemias con mariachi, cantando todas estas canciones de José Alfredo, de Pepe, de Vicente. Conocí a Joan Sebastián, entonces pues es donde me siento más cómodo, es mi pasión”, declaró la estrella.