Eduin Caz se reúne con Horacio Palencia y muestran su nueva composición, así suena el próximo éxito de Grupo Firme

Sin duda alguna, Grupo Firme se encuentra en su mejor momento pues la agrupación liderada por Eduin Caz es la más popular de la música regional mexicana en estos momentos, no por nada han llenado enormes e importantes recintos tanto en México como en Estados Unidos.

Además este martes 15 de noviembre, la agrupación tijuanense confirmó su participación en un partido de la NFL el cual se llevará a cabo en el Estadio Azteca en nuestro país.

Y aunque se dice fácil, la realidad es que no ha sido un proceso sencillo para Eduin Caz, ya que cuando Grupo Firme comenzó a despuntar fueron duramente criticados por solo grabar covers famosos, pero ahora la historia es otra pues compositores de la talla de Horacio Palencia ya crean temas especialmente para ellos.

Sin embargo, no solo Horacio Palencia sino el propio Eduin Caz también se toma el tiempo para componer algunos temas y que meses más tarde Grupo Firme los interpretará y que además serán un éxito rotundo, tal y como sucedió con “Cada Quien”, tema que grabó junto a Maluma.

Fue por medio de redes sociales que Eduin Caz compartió una nueva canción, la cual compuso a lado de Horacio Palencia y que seguramente será todo un éxito , pues se trata de un tema de desamor, en donde le confiesa a su pareja que ya no la ama.

En dicho video compartido en redes sociales, Eduin Caz deja claro que además de ser una composición suya en colaboración con Horacio Palencia, se trata de un tema inédito y ya no cantan más covers como lo hacían antes.

Horacio Palencia se puso al piano, mientras que Eduin Caz interpretó tan solo dos estrofas de lo que seguramente será el próximo éxito de Grupo Firme el cual dice algo así:

“No me preguntes eso, que si te sigo queriendo

no sé qué contestar, ni quiero hablar de más,

algo viste en mis ojos cuando te besaba, que no te gustó

tal vez no los cerraba y dices que soy frío al hacerte el amor

que ya no soy como ayer, mereces que te diga de una vez

Que ya no siento lo mismo,

a pesar de las cosas bonitas que juntos tu y yo hemos vivimos

y me duele decir que se acabó este cariño

y no es por que haya un motivo, no tengo quejas de ti

pero no siento lo mismo

aunque la verdad duele, es mejor que lo sepas y ya no mentirte

lo tengo que admitir, mi amor para ti es poquito y

tu no te mereces que nadie, que nadie te haga sufrir

tu no te mereces que nadie, que nadie te haga sufrir”.