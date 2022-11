Eduin Caz: ellos son los famosos que inspiraron al líder de Grupo Firme a sus sensuales movimientos

Antes de Grupo Firme la agrupación llevó por nombre “Los cuatro de la frontera”, “Fuerza oculta” y “Grupo Fuerza”, solo por mencionar algunos, hasta que Eduin Caz y sus compañeros dieron con la clave del éxito y se lograron colocar como los grandes exponentes de la música regional mexicana, título que después de tanto trabajo ahora presumen.

En sus inicios Eduin Caz tenía un hambre con comerse el mundo y llegar hasta donde ahora está, se visualizaba en los mejores escenarios, aquellos que ya pisó gracias al triunfo de Grupo Firme y a que sus canciones han conquistado los oídos de la gente, pero también su presencia en el escenario ha funcionado para que los shows que llevan a cabo sean catalogados entre los mejores espectáculos de la industria.

En una charla con el comediante Franco Escamilla, Eduin Caz contó que desde que todo comenzó siempre ha buscado que la gente se anime y disfrute de su presencia en vivo, menciona que tuvo a famosos gruperos como inspiración para sus movimientos en el escenario.

“Miraba a Gerardo Ortiz y me prendía machín, veía a Jorge Medina cantando ‘qué me vas a dar si vuelvo’ ve daban ganas de comprar un pinche boleto para ir, nada más que no me alcanzaba, pero si aprendí mucho de los demás”, declaró el intérprete de temas como “El amor no fue pa’ mi”, “Ya supérame”, “En tu perra vida” y “El Tóxico”.