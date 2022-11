Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz denuncia agresión por personal de una aerolínea: “Me dijo loca y me empezó a jalonear”

En las historias de Instagram de su cuenta oficial, Daisy Anahy quien es la esposa de Eduin Caz, vocalista de Grupo firme declaró que tuvo un mal momento con una aerolínea mexicana en el vuelo de Culiacán, Sinaloa con dirección a Tijuana, Baja California, la celebridad dijo que fue agredida por personal de la empresa por un problema con su equipaje de mano.

Daisy Anahy y Eduin Caz estuvieron en Los Mochis durante un par de días para ser parte de la boda de su amigo Beto Sierra, el cantante se adelantó y tomó su avión privado para acudir a una de las fechas de Grupo Firme en Estados Unidos, en cambio ella y otras de las parejas de los músicos tomaron un vuelo comercial.

Lo que la esposa del cantante mencionó fue que no le permitían llevar una maleta de mano arriba del avión, le pedían que la documentara y ella argumentó que había pagado para que dicho objeto estuviera con ella, pero los empleados de la aerolínea en cambio la insultaron y la jalonearon.

Por otro lado, Daisy señaló a una mujer que la trato mal y compartió su fotografía por si alguien se sabe el nombre, ya que desea reportarla con las autoridades correspondientes por la forma en la que actuó durante ese momento, pues no le parece correcto que agreda a las personas.

“Si saben como se llama me dicen porque la voy a reportar por abusiva, me dijo loca y me empezó a jalonear y le dije ‘a mi no me estés tocando’ y me apuntaba con el dedo y le dije ‘no me apuntes’ yo bien enojada”, dijo para después añadir que la amenazaron con hablarle a la Guardia Nacional o no dejarla subir al avión, cosa que no pasó, pues Daisy Anahy pudo abordar.