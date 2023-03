Desde las escaleras, Tábata Jalil derrite Instagram en arriesgada faldita negra

Tábata Jalil no para de consentir a sus millones de seguidores en las redes sociales con sus coquetas sesiones de fotos. La conductora de "Venga la Alegría" compartió con sus millones de fans en Instagram una serie de instantáneas con las que derritió la plataforma al lucirse desde las escaleras con una arriesgada faldita negra y un top de cuello halter decorado con brillantes, confirmándose como una de las más bellas y también como una de las celebridades que impone moda.

La reportera del matutino de TV Azteca comparte constantemente imágenes con sus atuendos más coquetos y chic, con los que derrocha estilo, confirmándose como una de las estrellas de la pantalla chica que mejor luce los looks en prendas pequeñas y coquetas, pues sin duda Jalil ha sabido llevar todos los estilos de minifaldas para convertirlas en un imperdible de los guardarropas.

Tábata Jalil conquista en minifalda negra

La también conductora enamoró a sus millones de seguidores en la red social de Meta al posar con estilo para una serie de instantáneas, sentada desde una escalinata de piedra, con un atuendo juvenil total black, perfecto para delinear su curvilínea silueta, con el que presumió sus torneadas piernas, tan admiradas por sus seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos.

Tábata conquista en coqueto look mini. Foto: IG @tabatajaliloficial

"Al servicio de la Luz, al servicio del amor #here #live #love #photography #by @itstlalocromero #outfit #nature #naturelovers #loveyou #peace #shine #be", fue la frase y los hashtags con los que la reportera del matutino acompañó las coquetas postales en Instagram, publicación que en menos de 24 horas generado 37 mil "me gusta", y ha logrado sumar cientos de comentarios con frases en las que sus fans destacan su belleza.

Tábata derritió las redes sociales con su look juvenil y coqueto, pues combinó una arriesgada faldita en color negro, que llama la atención por su diseño asimétrico de abertura en una pierna, la cual combinó con un top del mismo color de cuello halter y decorado de brillantes, logrando un outfit perfecto para dar la bienvenida a la nueva temporada de primavera-verano, en la que las temperaturas suben.

La conductora se confirma como reina de las minifaldas. Foto: IG @tabatajaliloficial

La famosa reportera de "VLA", de 43 años, se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana y demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues a su edad se ha coronado como la reina de las minifaldas y con el look que compartió para comenzar con mucho estilo el mes de la primavera, lo demuestra.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales, en donde se corona también como una reina de estilo, gracias a sus looks mini.

Presume sus torneadas piernas en coquetos looks. Foto: IG @tabatajaliloficial

