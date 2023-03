VIDEO | Chessman golpea a Adrián Marcelo en plena entrevista

El conductor de televisión Adrián Marcelo fue golpeado por el luchador Chessman durante el festival Ther World is a Vampire, que se realiza en el Foro Sol de la Ciudad de México este sábado. A través de un clip difundido en redes sociales, se aprecia que el también influencer sostiene una conversación con el luchador, quien de repente tira una cachetada que da en el cuello del regiomontano.

Un derechazo de Chessman directo al cuello de Adrián Marcelo. | Foto: Twitter @RJ_Figueroa

Esta fue la reacción de Adrián Marcelo

Posterior al golpe de Chessman, Adrián Marcelo busca serenarse pero va en busca de un vaso de cerveza y se lo lanza al luchador que trata de responder, en el momento que es abrazado por elementos de seguridad. Pese al alboroto que se armó, el conductor persiste en su intento de irse contra el luchador, pero también es contenido por los encargados de guardar el orden. Posteriormente, el originario de Monterrey expresó su sentir a través de su cuenta de Twitter ante los ataques que recibió por su actuar en el Foro Solo.

"Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van".

Las respuesta de Adrián Marcelo. | Foto: Twitter

Rock y Lucha libre en el Foro Sol

El dia de hoy, en el Foro Sol de la Ciudad de México se lleva a cabo un festival de rock llamado "The World is a Vampire", donde el cartel musical está a cargo de The Smashing Pumpkins e Interpol. Un evento que también presenta una función de lucha libre, ahí se enfrentarán luchadores de la Triple A contra los representantes de la NWA, una empresa de Estados Unidos dedicada también al también llamado "deporte del pancracio".

El cartel de lucha libre del Festival. | Foto: The World is a Vampire

De acuerdo con el cartel, Chessman no estaba anunciado para intervenir, pero sabemos que pertenece al talento de la empresa Triple A. Por su parte el conductor Adrián Marcelo es conocido por sus polémicas en redes y televisión. En días reciente el regio se vio envuelto en una controversia con Karely Ruiz. Después de que el conductor del podcast "Hermanos de Leche" dijera que las personas con sobrepeso están mal, la famosa de OnlyFans destacó que de los cuerpos ajenos no se opina. Aunque aseguró que no quiere dar su posicionamiento al respecto debido a que los fanáticos de Adrián Marcelo la han atacado fuertemente, resaltó que las acciones del regiomontano no se justifican ni aunque sea humorista, como él se describe.

“Prefiero evitarme decir cosas porque di mi opinión y la gente me empezó a criticar cuando la verdad no se me hizo chido ese comentario. Por más comediante que seas, wey, no debes meterte con el cuerpo de las mujeres. Cuerpos ajenos no se critican”, dijo la joven influencer, de 22 años, quien al igual que muchas personas en redes sociales defendió a las personas con corporalidades grandes y criticó los señalamientos de la estrella de Multimedios.

