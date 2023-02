Karely Ruiz se lanza contra Adrián Marcelo: "Cuerpos ajenos no se critican"

Los comentarios catalogados como gordofobicos de Adrián Marcelo siguen dando de qué hablar, pues varias personas han dado su opinión al respecto, ésta vez fue Karely Ruíz la que se lanzó contra el conductor regiomontano. La modelo de OnlyFans recordó que de los "cuerpos ajenos no se critican", uniéndose a todas las activistas, influencers y personas que han recalcado que el influencer y comediante hizo mal al expresarse de forma despectiva hacia las mujeres con sobrepeso.

En los días recientes, la modelo de redes sociales fue entrevistada por medios de comunicación quienes le preguntaron sobre la polémica en la que está involucrado su compañero de Multimedios, pues hay que recordar que la celebridad también colaboró para la televisora, y hasta acudió a uno de sus programas. No obstante, ahora se ha posicionado en contra de los comentarios sobre el cuerpo de las mujeres que viven con sobrepeso.

Karely Ruiz se lanza contra Adrián Marcelo

Después de que el conductor del podcast "Hermanos de Leche" dijera que las personas con sobrepeso están mal, la famosa de OnlyFans destacó que de los cuerpos ajenos no se opina. Aunque aseguró que no quiere dar su posicionamiento al respecto debido a que los fanáticos de Adrián Marcelo la han atacado fuertemente, resaltó que las acciones del regiomontano no se justifican ni aunque sea humorista, como él se describe.

“Prefiero evitarme decir cosas porque di mi opinión y la gente me empezó a criticar cuando la verdad no se me hizo chido ese comentario. Por más comediante que seas, wey, no debes meterte con el cuerpo de las mujeres. Cuerpos ajenos no se critican”, dijo la joven influencer, de 22 años, quien al igual que muchas personas en redes sociales defendió a las personas con corporalidades grandes y criticó los señalamientos de la estrella de Multimedios.

Esta no es la primera vez que Karely da su opinión al respecto, ya que hace algunos días, la creadora de contenido había compartido en sus historias de Instagram un mensaje en el que pidió que "cancelaran" al comunicador, es decir, que dejaran de consumir su contenido. "Qué onda con Adrián Marcelo hablando así de las mujeres, a ese tipo de gente deberían de cancelarlas, no a la gente que realmente apoyamos y no andamos por la vida criticando cuerpos ajenos”, indicó.

Karely Ruiz resalta que de los cuerpos no se opinan Foto: Especial

A pesar de que la modelo de la plataforma de contenido exclusivo defendió la diversidad de los cuerpos de las mujeres, algunos de los usuarios de redes sociales han recordado que ella también ha hecho algunos comentarios en contra de algunas personas. "Pero si ella y Yeri es lo que se la pasan haciendo, o sea, que alguien me explique" y "o sea que ella puede dar su opinión de un comediante, pero el comediante no puede hacer comentarios", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

En tanto, Adrián Marcelo se colocó en medio de la polémica debido a que en días recientes fue al podcast de Karla Panini "Mal influencers", en donde dijo que las mujeres con sobrepeso estaban mal y no merecían estar en portadas de revistas. Usando palabras despectivas y ofensas, el conductor regiomontano habló sobre los cuerpos ajenos, por lo que los usuarios de redes sociales lo criticaron fuertemente, sin embargo, sigue con su actitud "retadora" y "burlona".

Adrián Marcelo desató la polémica en el podcast de Karla Panini Foto: Especial

