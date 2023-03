Tommy Mottola dedica románticas palabras a Thalía en medio de los rumores de divorcio: "El amor de mi vida"

Tommy Mottola sorprendió a todos los fanáticos de Thalía que se encuentran a la espera de información que confirme o que niegue de manera definitiva que la pareja tomó la decisión de divorciarse luego de tantos años de matrimonio, y de conformar una de las parejas más sólidas de la farándula.

A través de sus redes sociales, el empresario publicó unas fotografías junto a su "hermano mayor", Emilio Esteffan, y lo hizo para felicitarlo por llegar a los 70 años de vida; sin embargo, dejó un sutil mensaje para su todavía esposa, Thalía, pues los rumores de una supuesta infidelidad y su separación, siguen inundando las redes.

El cantante publicó varias fotografías con Thalía. Crédito: Instagram / Tommy Mottola

A pesar de que le llama "hermano mayor" se trata de uno de los mejores amigos de la pareja, y quien incluso jugó un papel importante dentro del matrimonio, pues fue quien los presentó originalmente. Así llegaron al altar, con Emilio como padrino de bodas.

"El padrino de nuestra boda, me presentó al amor de mi vida, Thalía, ¡Eres como de nuestra familia!", escribió Mottola, y agregó varias fotografías donde se puede ver a su "hermano" con Thalía en la boda, o simplemente junto a ellos pasando un buen rato con quien después se convertiría en parte de su familia.

"Te amo por siempre", le respondió Emilio a Tommy Mottola, y quien también dejó un comentario fue Thalía, pero cambió las palabras por emojis de corazones y aplausos por la felicitación y la gran amistad que han conformado.

Thalía también hizo ruido en las redes con un nuevo tema. Crédito: Instagram / Tommy Mottola

Thalía sorprende con nueva canción ¿y guiño a Mottola?

Thalía sorprendió esta semana a toda la fanaticada de sus redes sociales al estrenar una canción junto a Kenia Os, cover a La Mosca Tsé Tsé, un clásico argentino, y que se ha vinculado con un guiño a Tommy Mottola por la supuesta separación y crisis que estarían enfrentando como pareja actualmente.

La canción es originalmente de la banda argentina de Latin Ska, La Mosca Tse-Tse, de hecho, uno de sus grandes clásicos, y el que le dio fama por toda América Latina. Formó parte del segundo disco de la agrupación formada por Guillermo Novelis, y lanzado a mediados de 1999.

Su increíble música de carnaval, aderezada con ritmos africanos y un poco de ska jamaiquino, además de algo de murga argentina y tango, los convirtieron rápidamente en una banda no solo de discos, también de presentaciones en vivo y sobre todo, fueron conocidos en las canchas de futbol, donde sus temas eran modificados de acuerdo con cada barra.

Crédito: Instagram / Tommy Mottola

Para no verte más fue un gran éxito debido al sonido salsero que le aportaron los vientos, y a una pegajosa melodía que reza las siguientes líneas de desamor y despecho:

"Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangra la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas, para no verte más, para no verte más".

La canción de Thalía y Kenia Os es más bien un pop, en un ritmo de cuatro cuartos en la batería, y algunos tintes de guitarras blueseras con riffs a la mitad del tema, y otros recursos técnicos como contratiempos, silencios y sobre todo, mucho baile. La letra no fue modifica en absoluto.

SIGUE LEYENDO:

No solo Kenia Os y Thalia cantan "Para no verte más", también lo hace Majo Aguilar y así suenan las dos versiones

Laura Zapata reacciona a la supuesta infidelidad de Tommy Mottola a Thalía: "Las hermanas se cuidan"

FOTOS | Thalía presume atuendo campirano ideal para arrasar esta primavera 2023