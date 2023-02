FOTOS | Thalía presume atuendo campirano ideal para arrasar esta primavera 2023

Aún faltan algunos días para que llegue la estación más calurosa del año, pero el clima ya comienza a resentir el cambio de temporada, por lo cual, es un buen momento para empezar a hablar de los looks que te harán lucir como una diosa durante la primavera, entre los cuales puedes destaca el atuendo que esta tarde compartió la talentosa protagonista de "María la del Barrio" en su cuenta de Instagram.

En dicha publicación se puede ver a Thalía luciendo un impresionante vestido campirano en tono hueso que le ayuda a resaltar su piel caribeña, la cual se ve iluminada gracias al color general su atuendo, mismo que a pesar de no ser muy entallado, le permite presumir su cinturita de avispa.

Esto gracias a que cuenta con una cinturilla que le permite ajustar el holgado vestido justo a la altura del vientre, dejando que mientras la falda tableada cae a la altura de su tobillo, la parte superior de su vestido se ciña a la perfección al cuerpo de la exintegrante de "Timbiriche".

Este look de Thalía es perfecto para combatir el calor | IG: @thalia

Pero ¿cuáles son las ventajas de este atuendo de Thalía? Para empezar, gracias a que estamos ante una tonalidad clara, el color del vestido de la cantante no atraerá mucho los rayos del sol, mismos que durante la primavera suelen ser muy intensos, llegando a quemar a las personas que se aventuran a utilizar ropa obscura.

Y gracias al tipo de tela de la ropa de Thalía, su look resulta ser muy fresco a pesar de que parece estar muy tapado, pues las transparencias ayudan a que se mantenga ventilada al tiempo que luce chic y a la moda con un outfit campirano muy ad hoc para la temporada.

Aunque, si tú eres una de las mujeres a las que les encantan los accesorios, no te preocupes, ya que, en atención a que este look de Thalía se centra en un tono neutro, puedes experimentar con los colores, usando así diversos complementos que le den un contraste interesante a tu look, mismo que también puedes usar con joyería en tonos plata o dorados, lo cual sin duda le dará un toque de elegancia a tu atuendo final, tal y como demostró la actriz de "María Mercedes" en esta fotografía.

Al estar en colores neutros, este look puede ser complementado con accesorios coloridos | IG: @thalia

