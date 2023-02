Laura Zapata reacciona a la supuesta infidelidad de Tommy Mottola a Thalía: "Las hermanas se cuidan"

Durante esta semana, el matrimonio protagonizado por Thalía y Tommy Motola se colocó en el ojo del huracán después de que distintos medios de la farándula aseguraran que estaban viviendo una importante crisis ocasionada por una supuesta infidelidad por parte de él.

En este sentido, los medios de comunicación aseguraron que Tommy Mottola habría engañado a Thalía, una de las mexicanas más famosas en todo el mundo, con la cantante nacida en Perú, Leslie Shaw.

Ahora, la presunta infidelidad volvió a dar de qué hablar después de que Laura Zapata, hermana de Thalía, concediera una entrevista en la que habló sobre el escándalo que involucra a la famosa cantante y a su esposo. Aquí te presentamos todos los detalles.

Este jueves 9 de febrero, el programa "Venga La Alegría" transmitió una breve entrevista a la villana de telenovelas, Laura Zapata, en la que habló sobre la supuesta infidelidad de Tommy Mottola a su hermana, Thalía. Esto fue lo que dijo.

Sin guardarse nada, la también exparticipante de "MasterChef Celebrity" dijo que no sabe nada del tema, pero no cree que Tommy Mottola haya sido capaz de engañar a la reconocida cantante. Dejó abierta la posibilidad de que todo se trate de un simple rumor.

"Ay no sé, ahora si que vete tu a saber a lo mejor una de las cuatro patas de una cama dio la noticia no sé. No creo, yo no creo", contó.