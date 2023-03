Selena Quintanilla: a 28 años de su muerte qué ha pasado con Yolanda Saldívar

El talento y carisma de Selena Quintanilla la llevaron a ser una de las cantantes favoritas de los años 90, sin embargo, su asesinato dejó un gran vació en la música, y también cientos de recuerdos, los cuales siguen vigentes a través de su familia, que recuerda a la "Reina del Tex-Mex" con un gran amor a 28 años de su muerte, sin embargo, algo que muchos se preguntan es qué ha pasado con su asesina, Yolanda Saldívar.

El viernes 31 de marzo de 1995, a las 13:05 horas Quintanilla fue declarada muerta. Tenía sólo 23 años y se encontraba en un gran momento de su carrera, no sólo en la música, porque la joven había cumplido uno de sus grandes sueños, abrir una boutique en donde pudiera dar a conocer sus diseños. Habría perdido la vida por un disparo a manos de Saldívar, quien llegó a la vida de Selena en el año de 1991, luego de insistir con el hermano de la cantante, Abraham, para crear un club de fans del que fue nombrada como presidenta.

Selena fue asesinada el 31 de marzo de 1995

La intérprete comenzó a confiar en ella, por lo que luego de un tiempo la llamó para ser su asistente personal y después la encargada de sus negocios. Pero el tiempo pasó y las cosas cambiaron, Yolanda fue destituida como presidenta del club y ya no era la encargada de los negocios, esto luego de que la familia detectó movimientos sospechosos en sus cuentas y comenzaron a recibir reclamos de los fans que aseguraban haber enviado dinero sin obtener a cambio artículos de la cantante.

Selena fue asesinada cuando tenía 23 años. Foto: Especial

En las cuentas que llevaba la ex enfermera había un faltante de 30 mil dólares, por lo que Selena la buscó para que le entregara algunos documentos de sus negocios, por lo que se vieron el 30 de marzo en la habitación 158 del Hotel Days Inn en Corpus Christi. Pero Quintanilla se percató que no le había entregado todo, así que llamó a Saldívar para verse de nuevo al siguiente día. En la charla que tuvieron, Yolanda le confesó que había sido agredida sexualmente en México, por la que la llevó al hospital, pero un médico determinó que no había signos de violencia.

Una vez que estuvieron en el hotel comenzó una discusión aproximadamente a las 11:00 horas; los reportes señalan que a las 11:48 horas, la cantante intentó salirse de la habitación, pero fue en ese momento en el que Saldívar tomó un revólver y le disparó. La llamada "Reina del Tex-Mex" alcanzó a llegar hasta la recepción, donde perdió el conocimiento y trasladada al hospital Corpus Christi's Memorial, en donde se informó que ya no tenía signos vitales.

¿Qué ha pasado con Yolanda Saldívar?

En el 2020 se dio a conocer una entrevista que Yolanda dio para el programa de televisión "Primer Impacto", de la cadena Univisión. Según explicó, ella no quiso asesinar a la artista y argumentó que fue un accidente que se dio cuando intentó suicidarse, pues la pistola estaba arriba de la cama, y la tomó para acabar con su vida. Reveló que se puso el arma en la sien y le pidió a la cantante que se fuera, pero no quiso.

Yolanda afirma que el asesinato de Selena fue un accidente. Foto: Especial

De acuerdo con la versión de Saldívar, la puerta de la habitación del hotel estaba abierta y Selena se acercó para cerrarla y poder platicar, pero al momento de pedirle que no cerrara se le fue el tiro. El juicio se llevó a cabo hasta octubre de 1995. Tres días después de que el jurado emitiera un veredicto de culpabilidad por asesinato, sentenciaron a la mujer a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, misma que podría darse el 30 de marzo de 2025.

Yolanda, de 62 años, está cumpliendo su condena de cadena perpetua en la prisión femenina Unidad Mountain View en Gatesville, Texas. De acuerdo con diversos medios, pasa sus días en una celda separada del resto del pabellón, esto debido a las amenazas que sufría por parte de otras compañeras que eran fans de Selena. Se sabe que trabaja como conserje limpiando el área común de su cuadrilla.

SIGUE LEYENDO:

Así fue el día que Shakira cantó uno de los éxitos de Selena Quintanilla al aire

Selena: la foto en la que luce diminuta cintura durante el detrás de cámaras del tema “Bidi bidi bom bom”