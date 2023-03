"Laura G me corrió": Horacio Villalobos deja VLA después de 3 años de ser conductor

Horacio Villalobos anunció la mañana de este viernes 31 de marzo que deja Venga la Alegría. El conductor y actor fue parte del matutino de Tv Azteca por 3 años y se colocó entre los favoritos, sin embargo, ahora sale de la emisión de forma sorpresiva causando gran incertidumbre entre los seguidores del programa que ya no esperaban ver más cambios entre los talentos, por lo que inmediatamente comenzaron a correr en redes sociales las especulaciones sobre los motivos de su salida.

La mañana de este viernes, el presentador de televisión recordó que llegó al matutino de Tv Azteca debido a la contingencia por la pandemia de Covid-19, pues se presentó a la emisión después de que algunos conductores se enfermaran, sin embargo, aunque era un plan temporal se terminó quedando por tres años. El actor reconoció pudo hacer grandes amigos en esta emisión y que ahora se siente triste de dejarlos, pero es algo necesario y que él mismo solicitó a los ejecutivos.

¿Horacio Villalobos se fue por culpa de Laura G?

Durante su mensaje de despedida, Villalobos explicó los motivos por los cuales decidió salir de VLA, pues no quiere que se corran rumores como que "lo corrió Laura G", dijo en tono de broma. El conductor indicó que tiene muchos proyectos en puerta y que, a pesar de que le gusta mucho estar en el programa, son seis horas de su tiempo, por lo que esto le impide realizar los trabajos que tiene previstos para este año, así que habló con los directivos para pedirles dejar el programa.

"Este día termino mi participación en este sacrosanto programa Venga la Alegría después de 3 años. Yo lo decidí hable con los jefes y les dije que mi tiempo había terminado y quiero hacer otras cosas; tengo un podcast que tengo que trabajar, una gira de teatro, una serie que estoy escribiendo. Sigo trabajando en Azteca en ADN 40 (...). Me voy para crecer, no crean otras cosas, al rato van a inventar que 'Laura G me corrió'", anunció el presentador.

En tanto, también destacó que en un principio no tenía una buena relación con todos sus compañeros, sin embargo, ahora les tiene mucho aprecio, por ejemplo Laura G y Flor Rubio, con las que nunca había trabajado. "Había dos mujeres con las cuales no tenía amistad antes de entrar y que ahora mi vida sería impensable sin Flor Rubio y Laura G", indicó Horacio, quien también demostró su cariño por los demás talentos del programa, quienes los rodearon para despedirlo.

Foto: Captura de pantalla

Asimismo, destacó que pertenecer a Venga la Alegría le salvó su salud mental porque "yo creo que habría enloquecido en la pandemia estando encerrado, y tuvo un motivo para salir, ustedes". Por su parte, sus compañeros se despidieron de él, reconociendo su trabajo y su calidad como persona, de igual forma aseguraron que lo van a extrañar y lo abrazaron para decirle adiós del matutino.

SIGUE LEYENDO:

VLA: aseguran que Laura G, Anette Cuburu y Flor Rubio son las siguientes despedidas del matutino